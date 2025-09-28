Así celebran su aniversario a la distancia Paulette Gallardo y Gloria Murillo, la querida pareja de Exatlón México

El amor también se vive en Exatlón México pues, aunque los circuitos y las competencias marcan la intensidad del reality, hay historias que trascienden las playas y conquistan al público. Una de ellas es la relación de Paulette Gallardo y Gloria Murillo, quienes celebraron un nuevo mes juntas con mensajes especiales, a pesar de la distancia.

¿Qué compartieron Paulette Gallardo y Gloria Murillo en su aniversario?

Las atletas usaron sus redes sociales para expresar lo que sienten en una fecha significativa para ambas que conmemora el tiempo que llevan juntas. Gloria Murillo compartió en una historia donde revela que celebran su mes 17 de noviazgo. La publicación, acompañada de una imagen de un paisaje marino y de sus pies a la orilla del mar, llevaba un mensaje tierno: “Hoy es un día especial... Hoy es 27 El mes 17 Feliz día a la distancia Love @paulettegallardo.mx”.

Por su parte, Paulette Gallardo no se quedó atrás y también dedicó un mensaje a su pareja, al compartir una fotografía de ambas en la playa, en la cual se les ve cariñosas, la acompañó de la frase: “Otro mes juntas bebé qué ganas de estar contigo en la playita mi @gloriamurillomx”.

Ambas republicaron la imagen que la otra había compartido. Este intercambio de mensajes confirma que, a pesar de las exigencias del deporte o de sus compromisos, su relación sigue floreciendo.

Instagram Mensajes de Paulette Gallardo y Gloria Murillo en su aniversario

¿Quiénes son Paulette Gallardo y Gloria Murillo dentro de Exatlón México?

Paulette Gallardo, conocida en la competencia como “Toro Miura”, se incorporó a la séptima temporada como parte del Equipo Rojo. Su fuerza y estilo competitivo la convirtieron en una de las figuras más destacadas de esa edición, donde también nació su vínculo con Gloria.

Gloria Murillo, por su parte, fue una de las pioneras del reality al participar en la primera temporada como parte de los Famosos. Años después regresó como refuerzo en la séptima temporada, en la cual formó parte también del Equipo Rojo. Esa coincidencia marcó el inicio de una relación que, aunque no se consolidó dentro del programa, sí encontró fuerza una vez concluida la aventura en República Dominicana.

¿Cómo se dio la historia de amor entre Paulette Gallardo y Gloria Murillo?

Aunque los fans notaron desde un inicio la cercanía entre ambas, su relación comenzó realmente fuera de la competencia. Durante Exatlón México construyeron una amistad sólida, basada en la convivencia diaria y el respeto mutuo. Sin embargo, fue después cuando decidieron dar el paso y convertirse en pareja.

Lo que empezó como una conexión deportiva terminó transformándose en una historia de amor que hoy en día se mantiene firme. Sus publicaciones más recientes demuestran que su relación sigue creciendo, inspirando a seguidores que las consideran un ejemplo de autenticidad y cariño verdadero.