¿Qué fue de Alan Mendoza? El exjugador de Pumas y leyenda de Exatlón que hoy celebra su cumpleaños

El talento de Alan Mendoza lo llevó de los estadios de futbol a los circuitos de Exatlón México, para convertirlo en uno de los atletas más recordados por su entrega y carisma. Hoy, mientras celebra un año más de vida, su presente está ligado nuevamente al futbol, aunque en un formato distinto al profesionalismo tradicional.

¿Dónde juega actualmente Alan Mendoza?

Originario de Tocumbo, Michoacán, Alan Mendoza debutó en 2012 con Pumas de la UNAM y desde entonces recorrió distintos equipos del futbol mexicano, entre ellos Necaxa, Dorados de Sinaloa, Celaya y FC Juárez. Su carrera lo mantuvo activo en varias divisiones hasta llegar al Tepatitlán FC en 2023.

En la actualidad, Alan forma parte de la Kings League Américas como jugador de Los Aliens FC. Este torneo de futbol 7, impulsado por Gerard Piqué y streamers de renombre, ha revolucionado la manera de vivir el deporte, al que le permitió al exdefensor universitario seguir mostrando su calidad. En redes sociales ha compartido mensajes a lo largo de la liga, donde resalta uno de agradecimiento hacia sus compañeros y cuerpo técnico, con lo que deja en claro que se siente motivado por pertenecer a esta nueva familia deportiva.

Aunque defendió varias camisetas a lo largo de su trayectoria, fue en Pumas donde Alan Mendoza dio sus primeros pasos como profesional y alcanzó notoriedad. En distintas etapas, tanto con el primer equipo como con el filial, se mostró como un jugador polivalente en la defensa. Esa etapa que marcó su formación futbolística, también lo impulsó a ganarse un lugar entre los aficionados auriazules.

¿Cómo le fue a Alan Mendoza en Exatlón México?

En 2021 Alan Mendoza se integró a la quinta temporada de Exatlón México como parte del Equipo Guardianes. Aunque su participación fue breve, dejó huella en la competencia por su disciplina, fortaleza física y mentalidad competitiva. Su presencia en el reality mostró otra faceta de su personalidad, más allá del futbol, y lo consolidó como una figura seguida por los fans del programa.

Este 28 de septiembre, con 31 años recién cumplidos, Alan Mendoza continúa ligado al deporte y mantiene vivo el espíritu competitivo que lo ha acompañado desde sus inicios. Entre estadios, arenas y nuevas ligas, su historia es un ejemplo de reinvención constante, siempre con la misma pasión que lo hizo destacar en Pumas y en Exatlón México.