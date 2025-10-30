Así reaccionaron los integrantes de La Cotorrisa sobre la denuncia por acoso

El caso entre los integrantes de ‘La Cotorrisa’ y la influencer que los denunció por acoso parece no bajar la intensidad, en especial después de que Jessica Bustos, detalla que no buscaba dinero de por medio, pero que si los quería en la cárcel a ambos, situación que sobresaltó a todos los seguidores e internautas.

Ante las fuertes declaraciones, ha surgido la pregunta sobre si ya han comentado algo los comediantes mexicanos al respecto o si ya dieron una opinión sobre la denuncia. Es así que te detallaremos lo que se sabe hasta el momento.

¿Qué han opinado los integrantes de “La Cotorrisa”?

Aunque los integrantes de ‘La Cotorrisa’ se han mantenido activos desde sus redes sociales personales y del pódcast, cada uno de ellos ha publicado imágenes diferentes. Por un lado, Ricardo Pérez desde sus historias de Instagram compartió imágenes de su último viaje, detallando que perdió el vuelo de regreso, pero que tuvo oportunidad de ver algunos periquitos.

Por otro lado, Slobotzky compartió imágenes de las grabaciones del pódcast de “Deberías de…” con Karla Camacho, además de compartir imágenes de su nuevo episodio y de la cafetería que tiene que se llama “the coffee”.

Sin embargo, ninguno de los dos hasta el momento ha emitido algún comentario al respecto sobre la denuncia de acoso por Jessica Bustos, y su deseo de que ambos paguen al ser ingresados a la cárcel.

¿Por qué inició la denuncia de “La Cotorrisa”?

No olvidemos que la influencer Jessica Bustos, en septiembre del 2025 anunció que interpuso una denuncia por acoso en contra de los integrantes de “La Cotorrisa”, debido a unos comentarios que realizaron los comediantes en uno de sus capítulos del pódcast, donde hacían bromas referentes al físico de la creadora de contenido.

Ante los hechos, la pareja de Jessica Bustos, ha recalcado que ellos hacen esto, no por dinero, puesto que ha sido una situación que ya les ha afectado en la vida de su familia. Por lo que piden que se haga justicia con la cárcel. Hasta ahora se desconoce la forma en que va a proceder la situación.