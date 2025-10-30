Así luce Gomita tras las 15 cirugías estéticas a las que se ha sometido

A través de su cuenta personal de Instagram, donde tiene más de 4.1 millones de seguidores, la comediante y creadora de contenido Araceli Ordaz, más conocida como Gomita, compartió imágenes de cómo luce actualmente. Las reacciones de su fandom no se hicieron esperar.

En las imágenes, se ve a Gomita modelando un body negro que realza su figura junto con unas zapatillas del mismo color y el cabello suelto. Estas fotografías les gustaron tanto a sus seguidores que inmediatamente recibió cientos de halagos, aunque como siempre, hay quienes cuestionaron el radical cambio de su figura.

¿Cuántas cirugías se ha hecho Gomita?

En el posteo que hizo en su red social, Gomita acompañó las imágenes con la descripción “no hay nada más sexy que la confianza”. Realmente, la creadora de contenido se ve muy bella en esas fotos, por lo que muchos destacaron que está más linda que lo habitual.

En este marco, Gomita respondió “obvio, después de 15 cirugías, pero bueno, no me morí”. Eso fue lo que la comediante escribió en uno de los comentarios tras su posteo, y ante las consultas de sus seguidores.

¿Qué dijeron los seguidores de Gomita?

Tras la publicación de las fotografías, los seguidores de Gomita la llenaron de elogios, halagando su belleza y resaltando que los cambios a los que se ha sometido le sientan muy bien. Sin embargo, hay quienes no dejaron pasar la oportunidad de emitir un comentario negativo.

Algunos comentaron que no les parece bien que se haya sometido a tantas cirugías. Pero lo cierto es que la mayoría de los comentarios son positivos. “Eres la mejor, estamos orgullosas de ti”, dijo una de las seguidoras. En tanto, otra agregó: “Mis respetos a esta mujer que aguanta tantos mensajes llenos de odio y de rencor”.

Al respecto, Gomita no le ha dado importancia a las malas energías y a los comentarios de personas que ella no conoce personalmente. La creadora de contenido afirma estar enfocada en ella y se siente en uno de los mejores momentos de su vida.