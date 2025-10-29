Estos beneficiarios de IMSS e ISSSTE cobrarán 17 mil pesos en noviembre 2025
Es importante tener en cuenta que este beneficio está destinado a algunas personas de estos institutos.
Una buena noticia se ha dado a conocer para algunos beneficiarios de la pensión IMSS e ISSTE, ya que podrán cobrar más de 17 mil pesos en el mes de noviembre, debido al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Este es un fideicomiso público que permite otorgar un plus económico a aquellas personas trabajadoras que reciban una pensión igual al 100 por ciento de su salario.
¿Qué beneficiarios cobrarán este plus?
El beneficio se actualiza conforme a la inflación estimada, que para este 2025 es de17 mil 364 pesos. Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, los pensionados del IMSS recibirían recursos por:
A) Si la pensión es por la Ley del Seguro Social 73:
• Retiro 97 (recursos acumulados a partir del 1º de julio de 1997 a la fecha).
• Vivienda 97 (recursos acumulados a partir del 1º de julio de 1997 a la fecha).
• SAR 92 (recursos acumulados del 1º de marzo de 1992 al 30 de junio de 1997).
• Vivienda 92 (recursos acumulados del 1º de marzo de 1992 al 30 de junio de 1997).
B) Si la pensión es por la Ley del Seguro Social 97:
• SAR 92 (recursos acumulados del 1º de mayo de 1992 al 30 de junio de 1997).
• Vivienda 92 (recursos acumulados del 1º de marzo de 1992 al 30 de junio de 1997).
En el caso de los pensionados del ISSSTE, recibirán:
A) Si la pensión es por el régimen del Artículo Décimo Transitorio:
• Retiro 08 (recursos acumulados a partir del 1º de enero de 2008 a la fecha).
•Fovissste08 (recursos acumulados a partir del 1º de enero de 2008 a la fecha).
• SAR 92 (recursos acumulados del 1º de mayo de 1992 al 31 de diciembre de 2007).
• Vivienda 92 (recursos acumulados del 1º de mayo de 1992 al 31 de diciembre de 2007).
B) Si la pensión es por el régimen de cuentas individuales:
• SAR 92 (recursos acumulados del 1º de mayo de 1992 al 31 de diciembre de 2007)
• Vivienda 92 (recursos acumulados del 1º de mayo de 1992 al 31 de diciembre de 2007)
•Fovissste08 (recursos acumulados a partir del 1º de enero de 2008 a la fecha), solamente en los casos en que la pensión otorgada sea superior en más de 30% a la Pensión Garantizada, podrá disponer de los excedentes al Monto Constitutivo.
• Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez recursos acumulados a partir del 1º enero de 2008 a la fecha), solamente en los casos en que la pensión otorgada sea superior en más del 30% a la Pensión Garantizada, podrá disponer de los excedentes al Monto Constitutivo.
¿Cuándo pagan las pensiones IMSS e ISSSTE ?
En cuanto al IMSS, la pensión se pagará el lunes 3 de noviembre, mientras que la pensión del ISSSTE será el jueves 30 de octubre.