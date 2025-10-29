Este fue el último mensaje de despedida a Juan Luis Martínez , cantante de regional mexicano

El mundo de la música mexicana sigue impactada luego del asesinato de un artista muy conocido en este ámbito. Se trata del cantante Juan Luis Martínez, mejor conocido como “El Bosho”, que fue asesinado el pasado domingo.

Este hecho sangriento mantiene a todos en vilo para poder esclarecer el móvil del crimen y poder dar con aquellos responsables.

¿Cuál fue el último mensaje de despedida?

Cuando se conoció la noticia del fallecimiento de este joven cantante, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de consternación y apoyo a los seres queridos más cercanos de la víctima.

Desde el grupo Agasajo Norteño, realizaron una publicación en la que lamentaban la pérdida de este joven cantante que fue asesinado.

“Hoy nos toca despedir a un gran compañero, músico y amigo. Juan Luis “Bosho”, gracias por compartir tu talento, tu alegría y tantos momentos que quedarán por siempre en nuestra memoria y en el corazón de Agasajo Norteño”, comenzaba diciendo el mensaje.

“Tu música seguirá sonando, y tu recuerdo vivirá en cada escenario 🎶🤍. Descansa en paz, hermano”, finalizó diciendo.

¿Cómo murió Juan Luis Martínez?

El hecho de sangre se produjo el pasado domingo 26 de octubre, cerca de las 10 de la noche, en una vivienda ubicada en la colonia Los Pirules, del municipio de Abasolo, en Guanajuato. Según los primeros datos,

el cantante compartía con familiares y amigos una reunión que fue interrumpida por el ingreso de dos sujetos armados.

En ese marco, uno de los delincuentes comenzó a dispararle directamente a Juan Luis Martínez hiriéndolo de gravedad. Los sujetos se dieron a la fuga en un automóvil mientras los familiares del cantante dieron aviso a los servicios de emergencia.

Lamentablemente, cuando personal de la Cruz Roja llegó para auxiliarlo solo pudieron constatar su deceso. Ahora, la familia y amigos de Juan Luis Martínez piden que la investigación avance para determinar las causas del ataque, dar con los responsables y que haya justicia para “El Bosho”.

