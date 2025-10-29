Alfredo Adame compartió su estrategia para sobrevivir en La Granja VIP: “Soy como bote de basura”

En medio de bromas, confesiones y estrategias de ahorro, Alfredo Adame dejó ver uno de sus métodos más particulares para sobrevivir dentro de La Granja VIP. Aunque la comida ha sido uno de los temas más polémicos entre los granjeros, él encontró una solución bastante peculiar y, según él, muy efectiva que ha aplicado aun antes de las restricciones de presupuesto.

¿Qué guarda Alfredo Adame en su bote?

Durante una emisión de “El Cacareo”, el programa nocturno conducido por La Bea, Kim y Teo, Alfredo sorprendió al revelar su técnica de supervivencia, pues guarda las sobras. Con toda naturalidad, explicó que se queda con lo que él llama “las sobrinas”, es decir, restos de comida que guarda en un recipiente de plástico para consumir después.

En medio de la entrevista, mostró orgulloso su famoso bote, donde aún había chayote cocido de dos días atrás y espinacas del día. Aunque varios compañeros le advirtieron que eso podría causarle problemas estomacales, él defendió su método y aseguró que prefiere tener reservas, especialmente ahora que el presupuesto semanal fue reducido a la mitad.

¿Por qué Alfredo Adame se considera “un bote de basura”?

La conversación sobre su “estrategia alimenticia” continuó al día siguiente, cuando se le vio comer menos de lo asignado. Ante las dudas de sus compañeros, explicó que lo hace para recuperar su figura, pero guarda lo que no se come porque, como él mismo dijo con humor, “soy como un bote de basura”.

Mientras Kim, La Bea, Fabiola y Teo escuchaban con atención, Adame detalló que selecciona cuidadosamente los alimentos y evita comer en exceso para no frenar su progreso físico. En sus palabras, cualquier cosa le cae bien, y si no la necesita en ese momento, la guarda para después.

Con este tipo de ocurrencias, Alfredo Adame sigue mostrando que su paso por La Granja VIP va más allá de crear las polémicas, pues se define por su estilo único de sobrellevar las dificultades del encierro rural.