En este lugar puedes conseguir el disfraz del Tralalero Tralala para Halloween 2025

Este año un fenómeno surgido desde la Inteligencia Artificial alcanzó a las infancias mexicanas y de otras partes del mundo. Estos videos generados por IA concretaron toda una historia a través de personajes ficticios con formas bastante particulares. Por ello, se espera que el próximo Halloween muchos de los niños y niñas quieran vestirse de esta forma. Ante dicha situación, aquí está la información de dónde conseguir los disfraces de Tralalero Tralala.

Te puede interesar - ¿Quién es el Tralalero Tralala? He aquí su origen.

Te puede interesar - ¿Quién es Ballerina Cappucina?

¿Dónde se pueden conseguir los disfraces de Tralalero Tralala?

El Brainrot inundó las redes sociales y cautivó las mentes de los niños que respondieron encantados ante personajes como Tralalero Tralala, Ballerina Cappucina, Bombardero Crocodilo y Tung Tung Tung Sahur. Por ello, se está haciendo viral que muchos de los niños ya eligieron sus personajes favoritos para esta temporada del 2025.

Por ello, es importante indicar que estos disfraces realmente se encontrarán en muchas tiendas, pues es lo que está en tendencia. Sin embargo, en la Ciudad de México la zona que nunca falla para comprar en estas fechas es la Merced.

Según los precios del video, puedes conseguir un disfraz de excelente calidad por poco más de 400 pesos. Esto para que el niño o la niña luzcan de la mejor manera en los eventos sociales de finales de octubre y/o principios de noviembre.

¿De dónde viene el Tralalero Tralala?

El Brainrot podría traducirse al español como podredumbre cerebral italiana, lo cual hace alusión a este tipo de conceptos que hoy se conocen como bizarros. Pues los personajes son formas o combinaciones sin sentido. El máximo ejemplo es el multimencionado Tralalero, que es un tiburón con tres pies que utiliza tenis azules. U otros como el Cocodrilo, que es una máquina bombardera de guerra.

Esto se propagó de tal manera, que ya hay datos donde se indican los poderes y/o habilidades de cada uno, si en algún momento se cruzaran para enfrentarse. Por ello, se insiste que es muy probable que los veas en las pasarelas que llenarán las calles o fiestas de todas las edades en próximas fechas.