Estos son los días en que se abre y se cierra la votación en La Granja VIP. ¡No olvides votar por tu favorito!

El resultado de los granjeros nominados en La Granja VIP, es gracias a las decisiones que toman ellos mismos dentro del reality. El primer nominado se elige el domingo durante la Gala con la dinámica de la Cadena de Salvación, donde los granjeros se van salvando consecutivamente y el último queda automáticamente nominado.

Posteriormente, para elegir al segundo eliminado: El Capataz de La Granja VIP, elige a un peón y a un granjero para que se enfrenten a un Duelo, el cual va cambiando cada semana y puede ser un reto físico o mental.

En los miércoles de Asamblea se eligen a los últimos dos nominados. Los granjeros y peones tienen la oportunidad de darle un voto a otro de sus compañeros cara cara, justificando el porqué de su nominación.

¿Qué días se abren las votaciones en La Granja VIP?

Los días miércoles, después de darse a conocer quiénes son los 4 nominados de la semana, se abren las votaciones. Recuerda que tienes 10 votos para repartirlos entre los 4 granjeros o, si deseas, solo dárselos a uno. ¡Atento! Porque hay una dinámica en la que, si respondes una encuesta, podrías dar 10 votos extra igualmente, repartidos como tú quieras.

Debes saber que todo puede cambiar, ya que los días jueves hay una dinámica de Salvación y los viernes la de traición, por lo que en las siguientes horas todo podría tomar un rumbo distinto.

¿Qué días se cierran las votaciones en La Granja VIP?

¡No puedes perderte las Galas de La Granja VIP! Los domingos cierran las votaciones cuando nuestro querido conductor, Adal Ramones lo informe, durante el transcurso del programa.

Otro punto muy importante que debes saber es que todos los días se renuevan tus votos, así que alista todo porque diariamente podrías tener hasta 20 votos para tu granjero favorito. El granjero con menos votos será eliminado y despedido los domingos en la Gala de La Granja VIP.