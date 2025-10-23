“Lo agarramos por usted": La Bea y Teo inauguran la hora feliz en La Granja VIP con Kike Mayagoitia sin camisa

En La Granja VIP no todo es tensión, estrategia y trabajo rudo. También hay espacio para los momentos divertidos que sacan carcajadas dentro y fuera del corral. Y esta vez, fue Kike Mayagoitia quien protagonizó una escena que desató risas entre los granjeros… y que seguro más de un espectador agradeció.

¿Qué pasó con Kike Mayagoitia en La Granja VIP?

Mientras se preparaban para la Gala, La Bea y Teo se encontraban frente al espejo, arreglándose cuando de pronto, detrás de ellos, apareció Kike Mayagoitia caminando tranquilamente… pero sin camisa. El conductor iba rumbo a buscar su ropa con toda tranquilidad, como cada vez que termina su baño después de entrenar.

La reacción fue inmediata. La Bea, con su característico humor, bromeó diciendo que había llegado la hora esperada del día de todas las señoras. Teo no se quedó atrás y le siguió el juego con un comentario dirigido al público, como si anunciaran una promoción en horario estelar. Entre ajolopesos, billetes imaginarios y carcajadas, el momento quedó inmortalizado como “la hora feliz” de La Granja VIP.

Además, Manola Díez se sumó a la escena con la frase que ya quedó como estandarte del momento: “Aquí nosotros lo agarramos por usted”. Una línea que provocó más risas, incluso en Kike, quien se lo tomó con total buen humor. Lola Cortés, que también estaba presente, no pudo contener la risa mientras observaba cómo el chisme visual se desarrollaba en tiempo real.

El momento se convirtió rápidamente en uno de los más ligeros y comentados del día, como una muestra que la convivencia dentro de La Granja VIP también tiene espacio para bromas entre amigos, espontaneidad y un poco de picardía.

Sigue disfrutando La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala los domingos a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa continúa 24/7 en Disney+. ¿Habrá más “horas felices” esta semana? Todo puede pasar.