Conoce las nuevas tendencias que suplantarán a las esferas de Navidad en el árbol

Falta muy poco para que se de inicio a una de las temporadas más esperadas del año. Por supuesto estamos hablando de la Navidad, donde las decoraciones toman mucha importancia.

Uno de los objetos que no puede faltar es el árbol de Navidad que tradicionalmente es decorado con esferas de diversos colores y diseños. Sin embargo, este año la tendencia en relación a los adornos ha cambiado.

Es decir que las esferas de vidrio y plástico que eran las “dueñas” de los árboles pero también de los arreglos ya no tendrán tanto protagonismo. Así es que tienes que tomar nota de lo que se está usando.

¿Cuáles la tendencia que reemplaza a las esferas de Navidad?

Una de las tendencias es que agregar en los arreglos algunas pequeñas noches buenas de tela e incluso flores naturales que se colocan de manera estratégica entre sus ramas por lo que se logra un efecto orgánico y colorido.

Como esta son varias las tendencias que se están instalando para que la decoración se vea increíble. Es por esto que te vamos a contar todo lo que debes saber al respecto para tener una hermosa Navidad.

Listones de colores: versatilidad y bajo costo

Para reemplazar las esferas de Navidad, puedes utilizar listones de colores en distintas texturas, terciopelo, satín, yute y organza, entre otros materiales. Su atractivo radica en que permiten crear volúmenes amplios y vistosos sin necesidad de recargar el árbol con demasiados elementos.

Canva Los listones son una gran idea.

En cuanto a los colores pueden ser desde el clásico rojo y dorado hasta tonos contemporáneos como son el vino, el verde musgo y el champaña.

Piñas naturales: rusticidad y aroma a bosque

Por otra parte también puedes usar piñas naturales que aportan una imagen rústica pero también un aroma fresco que recuerda a los bosques de pino, reforzando la atmósfera navideña. Una gran opción es pintar ligeramente con aerosol blanco, para lograr un efecto “nevado”.

Lleva a cabo estas ideas en la decoración de esta Navidad 2025.