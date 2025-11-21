Así debes cuidar tu árbol de Navidad para que llegue fresco al Día de Reyes

Falta muy poco para que se lleve a cabo la temporada navideña la cual es muy importante para muchas personas. Ya hay mucha ansiedad por hacer las decoraciones y comprar el árbol de Navidad.

El árbol de Navidad es un elemento que no puede faltar. Los ejemplares naturales inunda la casa con su aroma embriagador y su majestuosa presencia. Sin embargo, cuando pasa el tiempo comienza a secarse, las agujas comienzan a caer, las ramas pierden su brillo y está el peligro de un incendio.

Particularmente en México, y algunos otros países, la fiesta no termina con la Noche vieja sino que se extiende hasta el 6 de enero que es el Día de Reyes Magos. Es por estoquees importante mantener el árbol fresco como el primer día y te vamos a contar el secreto para ello.

¿Cómo mantener el árbol de Navidad fresco?

El primer paso es elegir correctamente el árbol ya que el mismo tiene que tener frescura. Para elegir es importante que tomes una rama y deslices tus dedos, si muchas agujas caen fácilmente es porque está seco pues las agujas deben ser flexibles y no quebradizas.

Otra manera es levantar ligeramente el árbol unos centímetros y déjalo caer sobre su base. Si caen muchas agujas verdes es porque no está lo suficientemente fresco. Algunas agujas interiores de color café son normales, pero no las exteriores.

Para mantenerlo hidratado tendrás que brindarle agua corriente y fresca. Coloca el árbol en su base con agua lo antes posible después del corte, pues un árbol recién cortado puede absorber una cantidad sorprendente de agua en las primeras 24 horas, a veces hasta un galón (cerca de 4 litros).

Canva Controla el nivel del agua.

No debes dejar que el nivel del agua descienda por debajo de la base del tronco porque sino el árbol formará una capa de savia sobre el área de corte y dejará de beber, incluso si luego vuelve a llenar la base. Si se seca por completo, tendrás que retirarlo, hacer un nuevo corte y volver a empezar. Revisa el nivel de agua al menos dos veces al día, especialmente al principio.

