¡Cambio de horario! Estos son los municipios de México que deben ajustar sus relojes

Se avecina el cambio de horario en México, aunque hay varias partes del país que ya no hacen dicha modificación, hay varios municipios que deberán ajustar sus relojes. Por esa razón, es importante conocer las zonas en las que se aplicarán para evitar algún tipo de retraso o confusión.

Considerando la información anterior, te compartiremos todo lo que se sabe al respecto, desde las zonas en que se debe hacer el cambio y en qué fecha se hará. Así que no te pierdas la información que te vamos a compartir.

¿En qué municipios se hará el cambio de horario?

Aunque en gran parte de México ya no se realiza el cambio de horario desde hace un par de años, aún hay zonas que deben de hacerlo sin falta. Solamente los municipios que se encuentran en la Franja Fronteriza Norte deberán hacer el ajuste de relojes por la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos. Estos son los lugares que deben hacer la modificación:

Baja California: Mexicali, Ensenada, Tijuana, Tecate y en las Playas de Rosarito.

Chihuahua: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Janos, Manuel Benavides, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Villa Unión y Zaragoza.

Nuevo León: Anáhuac.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Ciudad Mier, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso.

¿Cuándo se hace el cambio de horario?

Los municipios anteriores son los únicos que deben hacer el cambio de horario el 2 de noviembre. Cuando sean las dos de la madrugada, deberá de modificarse el horario a la una de la madrugada, un ajuste de relojes que los usuarios de los estados anteriores deberán hacer en sus hogares.

Por lo mientras, las demás entidades de México deberán permanecer con el horario de siempre. Los usuarios anteriores es importante que hagan el cambio para que eviten cualquier tipo de retraso a sus trabajos o escuelas, agenda la fecha para que los hagas sin falta.