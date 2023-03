Horario estacional: Así queda el cambio de horario en México.

A partir del 12 de marzo, algunos estados de México vivirán por primera vez el Horario Estacional 2023, ¡sí, así como lo lees! Ya no se aplicará el Horario de Verano en gran parte del país, pero algunas entidades han hecho una excepción para facilitar las transacciones comerciales y las comunicaciones con Estados Unidos.

Después de más de dos décadas de atrasar una hora el reloj en todo el país, la medida ha dejado de aplicarse en la mayoría del territorio nacional. Sin embargo, en algunos municipios que tienen frontera con Estados Unidos, el reloj se moverá de nuevo a partir del próximo sábado. ¿Por qué se hace esto? La respuesta a la pregunta está en que el Horario Estacional surge para adecuar los husos horarios de México con los de Estados Unidos y así evitar confusiones.

Así que ya lo sabes, si vives en un estado fronterizo del norte, ¡prepárate para mover tu reloj una hora hacia adelante este 12 de marzo! Y no te preocupes, el Horario Estacional 2023 terminará hasta el próximo 5 de noviembre, ¡así que tendrás tiempo suficiente para acostumbrarte a la nueva hora!

¿Cómo queda el Horario Estacional?

Si eres de alguno de los siguientes municipios, toma nota:

En Coahuila, prepárate para cambiar la hora si vives en Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión o Zaragoza. En Nuevo León, el Horario Estacional solamente se aplicará en Anáhuac.

Mientras que en Tamaulipas, ¡la lista es larga! Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros también deberán ajustar sus relojes. Pero eso no es todo, atención si vives en Baja California, porque el Horario Estacional se aplicará en TODO el estado.

¿Cómo ajustar tu reloj con la entrada del Horario Estacional?

Si eres de alguno de los municipios que mencionamos anteriormente y necesitas ajustar tu reloj por la entrada del Horario Estacional, aquí te damos un ejemplo de cómo hacerlo:

Imagina que actualmente son las 10:00 AM. Si vives en alguno de los municipios donde se implementará el Horario Estacional, tendrás que mover tu reloj una hora hacia adelante. Así que, en lugar de ser las 10:00 AM, tu reloj marcará las 11:00 AM.

Recuerda que el Horario Estacional se implementará el próximo 12 de marzo y que solo aplica para algunos municipios de la frontera norte de México. Si no vives en esta zona, ¡no te preocupes! No tendrás que ajustar tu reloj. ¡Mantén tu hora actual y sigue disfrutando de tus actividades cotidianas!

