Filtran el último mensaje de Marlene Guerrero antes de ser hallada muerta

La doctora y modelo Marlene Guerrero causó un completo revuelo en las redes sociales. Se hizo viral que la médico internista también incursionó en el modelaje vía plataformas digitales. Pero el domingo pasado ella salió a la luz pública por su repentino fallecimiento a la edad de 31 años. Este fue el último mensaje que compartió y esto se ha dicho alrededor de su muerte.

Fernando comparte sus fotos desnudo en internet y su cuñado lo juzga [VIDEO] Fernando comparte sus fotos desnudo en internet y su cuñado lo juzga pues asegura que Fernando también se prostituye; Fernando lo niega categóricamente.

Te puede interesar - ¿Por qué esta modelo asesinó a un hombre?

Te puede interesar - ¿Qué le pasó a esta modelo que es perseguida por hombres que tocan la puerta de su casa?

¿Cuál fue el último mensaje mandado por Marlene Guerrero?

Aunque su fama llegaba a espacios como Instagram y la propia plataforma de Only Fans, Marlene fue comentada en ‘X’ por sus actividades profesionales. Se forjó una discusión alrededor de su trabajo como modelo. Pero todo esto llegó porque a los 31 años falleció y por eso la conversación aumentó de manera considerable en cuanto a la fama de la oriunda de Guadalajara.

Ante eso, sus cuentas en Instagram compartieron el que fue su último mensaje a sus miles de seguidores. Allí publicó una foto de ella vistiendo un vestido negro, en lo que se podría definir como un outfit de gala. Sin mayor descripción mas que dos emojis y etiqueta a su cuenta alterna (@dra.marlight), el 18 de octubre sería ese su último reflejo ante el mundo.

Marlene ganó múltiples seguidores en tiempos recientes, dejando su cuenta de Instagram con 165 mil seguidores, mientras que su cuenta alterna simplemente se quedó con 3875.

¿De qué murió la doctora, Marlene Guerrero?

Ese es uno de los misterios menos conocidos en estos días, pues aunque la familia compartió diversos mensajes de despedida de la joven de 31 años, nadie indicó la causa del fallecimiento. Por ello, los seguidores de la modelo y doctora de Guadalajara lamentan su partida. Aunque en múltiples espacios preguntan sobre lo sucedido, no hay ninguna información al respecto.

Sin embargo, parece que ya la despidieron, pues el velorio se concretaría en las horas recientes en funerarias Gayosso. Ella falleció el sábado 25 de octubre.