¡El Patrón, el consejero de la Capataz! La Bea no sabe a quién mandar al Duelo y recibió este consejo

Después de ganar el Lunes de Capataz, La Bea se enfrenta a su primera gran decisión, pues tiene que elegir a los participantes de este Martes de Duelo. Aunque ha demostrado temple y liderazgo desde que asumió el cargo, un momento de pausa en medio de sus labores en la cocina reveló que la responsabilidad comienza a pesarle.

En una conversación breve, pero significativa con El Patrón, quien limpiaba los baños en ese momento, Bea expresó su incertidumbre sobre a quién enviar al Duelo de esta noche. En esta etapa, debe designar a un granjero y un peón para enfrentarse en un juego que determinará al segundo nominado de la semana.

¿Qué consejo le dio El Patrón a La Bea?

Frente a la duda de su compañera, El Patrón le compartió su experiencia vivida en el más reciente Viernes de Traición, cuando, tras vencer en el Jueves de Salvación, obtuvo el poder de intercambiar a un nominado por un granjero. Según explicó, su decisión final no fue estratégica, sino emocional al elegir salvar a Lis y nominar a Alfredo Adame porque así lo sintió en el momento.

El consejo fue claro y directo, debe seguir su intuición. Recordó cómo su propia decisión cambió a solo un minuto de ser anunciada, y cómo en este juego todos acabarán enfrentando el Duelo tarde o temprano. Insistió en que cada quien debe decidir si sigue una lógica de estrategia o de corazón, a sabiendas de que en algún punto del camino, la competencia los forzará a pensar con frialdad.

¿Cómo está manejando La Bea su papel como Capataz?

A pesar de su corta estancia en el cargo, La Bea ya ha mostrado firmeza, empatía y compromiso con sus tareas. El respaldo de compañeros como El Patrón, que ya conocen el desgaste emocional de tomar decisiones difíciles, le permite equilibrar mejor sus emociones frente al juego.

Esta noche, durante la Gala, La Bea tendrá que definir a los dos competidores que entrarán al Duelo. ¿Seguirá su corazón como El Patrón o tomará una decisión puramente estratégica?

