¿Cómo se vería la CDMX si un día cayera nieve? Esto dice la IA

Para quienes hemos vivido en la CDMX durante toda la vida, podría resultar imposible ver la metrópoli cubierta de nieve, pintando cada una de sus calles de color blanco. Provocando que se presenten bajas temperaturas para sus habitantes, aprovechando el momento para sacar las mejores colchas y chamarras.

Por eso consultamos con la IA, para que nos cuente su descripción. Además de darte toda la explicación, también hablaremos de aquel día en que genuinamente la ciudad fue cubierta por una delgada capa de hielo. Conoce todos los detalles sobre el tema.

¿Cómo se vería la CDMX con nieve?

Para tener una respuesta concisa, consultamos con la IA de ChatGPT, quien en pocos segundos nos proporcionó una descripción certera. Por un lado, explica que zonas de relevancia dentro de la CDMX se pintarían de blanco, entre ellas Zócalo, Centro Histórico, y Chapultepec.

Provocando que los paisajes obtengan un aspecto más místico, por ejemplo, el Bosque de Chapultepec se transformaría temporalmente en un paisaje nórdico, mientras que en Coyoacán parecería salido de un cuento de Navidad europeo. Aunque el tránsito se movería lento ante el riesgo de los pisos resbaladizos.

Mientras que los volcanes los veríamos cubiertos de nieve, logrando un aspecto único, ya que parecería que la urbanidad de la ciudad se fusionaría fácilmente con el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, pareciendo que son el mismo territorio de naturaleza, así lo explica la IA.

¿Cuándo fue la última vez que nevó en CDMX?

Aunque es muy complicado que en la CDMX pueda nevar, eso no implica que sea imposible. El 11 de enero de 1967, la metrópoli fue sorprendida con la caída de nieve, pintando la ciudad y arquitectura relevante de un intenso blanco.

La UNAM explica que se provocó por una masa de aire polar, fusionada con una corriente en chorro. Generando que las vialidades y reconocidas zonas obtuvieron una nevada de hasta 8 centímetros de espesor. Un momento que muchos usuarios aún recuerdan, siendo algo insólito para los capitalinos.

Los expertos han mencionado que es algo que nuevamente podría pasar, pero sería algo muy raro, por lo que las probabilidades son muy bajas, ya que en esa zona del país no se presentan inviernos tan bajos y en su mayoría suelen ser secos. Para que pasara se necesitarÍan temperaturas muy bajas y suficiente humedad para presentar una nevada.