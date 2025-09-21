Exatlón México: Sofía Arroyo cumplió años y lo celebró de una forma inesperada

A lo largo de las temporadas de Exatlón México, muchos atletas han compartido momentos significativos de su vida y su experiencia en los circuitos, desde victorias hasta despedidas. Sin embargo, pocos lo han hecho con la honestidad y el enfoque introspectivo que mostró Sofía Arroyo al celebrar su cumpleaños número 28. En lugar de rodearse de multitudes o festejos convencionales, la nadadora optó por un plan que sorprendió a sus seguidores y que refleja una etapa de transformación personal.

¿Cómo celebró Sofía Arroyo su cumpleaños número 28?

El 20 de septiembre, Sofía tomó una decisión inusual: celebrar su cumpleaños en soledad. Para ello, se hospedó en un hotel, alejada del ruido para disfrutar de películas, comida, compras y una sesión de cuidado personal. No hubo fiesta, ni amigos, ni cámaras, solo un día dedicado a reconectar consigo misma.

La exatleta roja compartió en redes sociales sus planes para celebrar ese día, explicó que se encuentra en un punto de su vida donde busca paz, claridad y nuevos objetivos. Comentó que el último año ha estado lleno de cambios para ella, como haber dejado Monterrey tras nueve años y terminar una relación de larga duración. Además, pausó su carrera como nadadora y aún no ha comenzado a ejercer su profesión tras concluir una maestría.

En ese contexto, su cumpleaños representó un respiro necesario. Más que una celebración tradicional, fue un acto de autocuidado, introspección y renacimiento personal.

@sofiarroyocu Elegí este plan de cumpleaños, porque de verdad es lo que necesito 🎂✨ + un poquito de lo que está pasando en mi vida 🫶🏻 ♬ sonido original - Sofi Arroyo

¿Quién es Sofía Arroyo y cómo le fue en Exatlón México?

Sofía Arroyo participó en la octava temporada de Exatlón México, para lo cual, primero se integró como aspirante. En el circuito ganó su lugar tras vencer a Pamela Ramírez y Fernanda Alva. Representó al Equipo Rojo, aunque tuvo una estancia breve pues fue eliminada de la competencia el 19 de enero de 2025.

Originaria de Zamora, Michoacán, Sofía es nadadora de alto rendimiento. Representó a México en el Mundial de Natación en Rusia (2015), compitió en la Universiada Mundial en Italia (2019) y fue finalista en los Juegos Panamericanos de Chile (2023). Además, ha ganado múltiples medallas nacionales, incluida una presea dorada en los 100 metros mariposa.

𝗦𝗢𝗙𝗜́𝗔 𝗔𝗥𝗥𝗢𝗬𝗢 llega a #ExatlónMéxico para desafiar sus límites. 🤩⚡️🙌🏼 Su energía y dedicación la impulsarán a ganarse un lugar en la competencia. 🔥 pic.twitter.com/NVfuTHmz2z — Exatlón México (@ExatlonMx) February 6, 2024

Su paso por Exatlón México marcó un antes y un después en su forma de ver la vida. La intensidad del reality, sumada a los cambios que atravesó en lo personal, la llevaron a buscar un nuevo comienzo. Y qué mejor forma de iniciarlo que regalándose un día en soledad, lejos de todo, pero más cerca que nunca de sí misma.