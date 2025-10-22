Estos celulares se quedarán sin WhatsApp el 31 de octubre

La tecnología se renueva constantemente y aplicaciones como WhatsApp sufren actualizaciones que buscan mejorar la experiencia de los usuarios y contribuir a su seguridad. Eso es lo que sucederá dentro de pocos días con esta aplicación de Meta por lo que algunos teléfonos celulares no podrán seguir utilizándola.

WhatsApp se ha establecido como una de las aplicaciones móviles más utilizadas a nivel mundial. Se trata de un sistema de mensajería instantáneo que además de mensajes de texto permite compartir audios, llamadas, videollamadas y elementos multimedia, entre muchas otras herramientas y funcionalidades.

¿Qué pasará con WhatsApp el 31 de octubre?

Como es habitual, la compañía Meta prepara nuevas actualizaciones para WhatsApp y estas se harán efectivas el próximo 31 de octubre de 2025. La aplicación sufrirá modificaciones que no serán compatibles con todos los teléfonos celulares que se encuentran en funcionamiento.

Esto quiere decir que, a partir del 31 de octubre, muchos usuarios de WhatsApp no podrán seguir utilizando la aplicación ya que el sistema operativo de su teléfono no la aceptará. Por lo tanto, desde la compañía aconsejan hacer una copia de seguridad y actualizar el dispositivo con el que se cuenta.

¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp?

Ante lo señalado, las actualizaciones que se avecinan harán que WhatsApp deje de ser compatible con varios dispositivos considerados “antiguos”. Para los propietarios de estos celulares Meta hará llegar un mensaje previo alertando sobre esta situación.

En este marco, la empresa compartió un listado con los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp el próximo 31 de octubre:

