Así reaccionó la familia de Octavio Ocaña al embarazo de la exnovia del actor

La muerte del actor Octavio Ocaña sigue siendo uno de los temas de debate en México y es que la investigación aun no esclarece lo que ocurrió. Sin embargo, ahora es su ex novia Nerea Godínez quien se lleva todas las miradas tras confirmar que está embarazada, noticia que tuvo a la familia del actor entre las personas que reaccionaron de manera positiva.

El culpable en la muerte de Octavio Ocaña deberá pagar los daños a la familia [VIDEO] Leolpoldo Azuara, el culpable de la muerte en el caso de Octavio Ocaña fue sentenciado y tendrá que pagar a la familia del actor los daños ocasionasionados.

Nerea Godínez y Octavio Ocaña fueron pareja durante varios años y planeaban su boda cuando el actor murió. Ahora, luego de cuatro años, la joven ha dado una muestra más de que ha podido rehacer su vida junto a su actual pareja Diego Alarde.

¿Cómo informó Nerea Godínez su embarazo?

Fue a través de sus redes sociales que Nerea Godínez dio a conocer a la sociedad que está esperando un bebé junto a Diego Alarde. Un emotivo video en el que aparece caminando y finalmente revela su pancita de embarazada no deja de sumar visualizaciones y mensajes de sus seguidores.

“Sabes que ya hiciste lo correcto cuando te sientas en paz, cuando no necesites que nadie lo valide, cuando hagas las cosas bien aunque nadie te aplauda… Porque lo que haces en silencio es lo que construye el ruido que mereces”, escribió la ex novia de Octavio Ocaña junto al video.

¿Cómo reaccionó la familia de Octavio Ocaña?

La feliz noticia compartida por Nerea Godínez ha revolucionado a sus seguidores en las redes sociales y hasta la propia familia de Octavio Ocaña ha reaccionado. La buena relación se mantiene entre ellos y es por eso que las hermanas del actor no dudaron en felicitarla.

“Tu nuevo futuro lleno de bendiciones y felicidad porque lo mereces. Felicidades”, comentó Bertha Ocaña, mientras que Ana Leticia Ocaña, manifestó: “Que te puedo decir que no sepas? Bienvenida una vez más a este maravilloso mundo llamado MAMÁ, #mamade2 Nere que alegría! DIOS es bueno te abrazo a la distancia”.