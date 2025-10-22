WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares: cómo hacer copia de seguridad y no perder tus chats

WhatsApp se actualiza constantemente para ofrecer nuevas herramientas y funciones que beneficien a los usuarios que la utilizan para enviar mensajes, videos y fotos a sus familiares o amigos. Sin embargo, con estas novedades también llegan malas noticias para algunos: la aplicación dejará de funcionar en ciertos celulares debido a que se pondrá fin al soporte de versiones antiguas.

Para que no te quedes sin la app sin previo aviso, Meta anunció que algunos modelos no recibirán esta actualización a partir del 31 de octubre de 2025 y, con el tiempo, dejarán de funcionar desde noviembre. Por eso, te enseñamos cómo hacer una copia de seguridad para que no pierdas tus chats en caso de que aparezcas en la lista.

Lo recomendable es hacer una copia de seguridad con tus fotos, mensajes y videos más importantes para trasladarlos a un dispositivo más moderno. Esto se puede hacer fácilmente desde la misma app.

(ESPECIAL/CANVA) WhastApp ofrecerá actualizaciones en celulares actuales.

Abre WhatsApp y ve a Ajustes. Selecciona Chats. Ingresa a Copia de seguridad. Elige Guardar en Google Drive. Selecciona la frecuencia de guardado: Nunca o Solo cuando tú lo decidas.

La copia puede tardar algunos minutos, dependiendo de la cantidad de información almacenada. Se recomienda usar WiFi para no consumir tus datos móviles.

Celulares que perderán soporte de WhatsApp

Los dispositivos afectados serán aquellos con versiones anteriores a Android 5.0 o iOS 15.1 en el caso de los iPhone. Los modelos incluyen:

Samsung



Galaxy S3

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S4 Mini

Galaxy S5

Galaxy Note 2

iPhone



iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Sony



Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Xperia Z2

Huawei



Ascend Mate 2

LG



Optimus G

G3

Nexus 4

G2 Mini

Motorola



Moto G (primera generación)

Moto E (2014)

También es importante cerrar sesión en tu smartphone antiguo al cambiar de dispositivo, para evitar accesos no autorizados.

Cómo abrir WhatsApp en dos celulares

WhatsApp permite vincular hasta 4 dispositivos (celulares o computadoras) con la misma cuenta. Para hacerlo:

Inicia sesión en tu celular principal. Ve a Configuración > Vincular un dispositivo. Escanea el código QR que aparece en el navegador o dispositivo secundario.

De esta manera, podrás usar WhatsApp en varios equipos sin perder tus chats.