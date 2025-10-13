CFE: Estos son los estados que tendrán un aumento de luz por el fin del subsidio

Durante varios meses, hubo estados en la república que tuvieron un subsidio de verano, un apoyo que la CFE otorgaba a ciertas partes de la república, donde el clima hace necesario el uso de ventiladores o aires acondicionados en gran parte de la jornada.

Dicho apoyo está por llegar a su fin, por lo que varios usuarios presentarán un aumento de luz en su recibo, así que deberán prepararse económicamente para poder solventar los pagos. A continuación te detallaremos en qué zonas se realiza dicho ajuste.

¿Cuándo termina el subsidio de verano de la CFE en 2025?

Durante los meses de calor, hubo varios usuarios que tuvieron el subsidio de verano, el apoyo que les permite hacer uso de aire acondicionado, obteniendo un pago más bajo, ayudando a la economía de los mexicanos.

Sin embargo, dicho periodo ya llegó a su fin, estamos a pocas semanas de que en ciertos estados se presente el aumento de luz en su recibo de la CFE. Estas son las zonas que se verán afectadas:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Nayarit

San Luis Potosí

Morelos

Hidalgo

Colima

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Dicha medida dará inicio el primero de noviembre del 2025, por lo que muchas familias están a tiempo de prepararse económicamente, para evitar que dicho aumento pueda afectar en su presupuesto de gastos de servicios.

¿Cómo ahorrar energía?

Por eso, ante el aumento de luz en los recibos de la CFE con el fin del subsidio, es importante que los estados implementen ciertas medidas para el ahorro de energía, logrando tener un menor consumo y evitando gastar la millonada. Considera los siguientes aspectos:

Desconecta todos los aparatos que no estés usando, en especial aquellos que no requieran de energía las 24 horas. Evitando a los vampiros eléctricos.

En zonas de calor, abre las ventanas por la mañana, aprovechando el aire fresco matutino.

Trapea con agua fría para refrescar el ambiente.

Aprovecha al máximo la luz natural.

En vez de usar el aire acondicionado, emplea los ventiladores.