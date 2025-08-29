La ciencia ha determinado cuál es la edad en la que no se debe beber más alcohol

Las bebidas alcohólicas se han convertido en infaltables en diferentes eventos a los que se asiste. Algunos las consumen por placer mientras que en casos más graves se llega a la adicción.

Aunque sus hijas tienen un negocio ilegal, Andrea las defiende [VIDEO] Andrea defiende a sus hijas aunque pusieron un negocio ilegal de bebidas alcohólicas y asegura que regresó para cuidar a su madre. ¿Llegarán a un acuerdo?

El consumo excesivo de las bebidas alcohólicas puede ocasionar problemas en la salud. Ante esto es que se han realizado diversos estudios en los que se determina a qué edad se debe dejar de consumir alcohol para evitar daños.

¿A qué edad se debe dejar de tomar bebidas alcohólicas?

Si bien el consumo de alcohol está prohibido a menores de 18 años, los estudios marcan que desde los 14 años ya se comienza con la ingesta de las mismas. Esto es un dato alarmante debido a que el cerebro se desarrolla hasta los 25 años.

La mejor edad para dejar de consumir alcohol es a los 65 años debido a que es cuando el cerebro comienza a perder algunas neuronas. Este es un dato muy importante a tener en cuenta.

A los 70 años hay mayor riesgo de sufrir enfermedades cognitivas y enfermedades como demencia, el consumo de alcohol puede ser un factor determinante en estos casos. Si se consume bebidas de este tipo se reduce significativamente la calidad de vida.

¿Cuál es la bebida alcohólica más consumida?

La bebida alcohólica más consumida en el mundo es la cerveza. La misma está presente en todas las reuniones familiares o de amigos por lo que muchos la relacionan con un momento agradable.

Esta bebida tiene vitaminas del grupo B y antioxidantes como así también se la ha relacionado con beneficios cardiovasculares. Sin embargo, el consumo excesivo de la misma y aún más si se combina con otras bebidas, puede traer problemas graves en la salud.

https://x.com/GastroMty/status/1959036733103755751?t=I41ngdD3LNvRskwM52PwdQ&s=09

Teniendo en cuenta es que se debe minimizar el consumo de bebidas alcohólicas y en las edades marcadas no consumir más.