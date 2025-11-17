Dile adiós a tu clásica mesa de Navidad, esta es la tendencia que se impondrá este año

No quedan dudas de que la época Navidad y Año Nuevo es de las más esperadas de cada año. Desde que comenzó el mes de noviembre los comercios han comenzado a llenarse de productos alusivos a estas celebraciones y muchos ciudadanos ya eligen cómo decorarán su hogar, su árbol y mesa navideños.

Es en este marco que la Inteligencia Artificial (IA) está siendo utilizada para reunir datos que permitan entender los cambios que se están produciendo en muchos países en torno a la decoración de Navidad. La mesa de la cena de Nochebuena parece que tendrá grandes cambios este 2025.

¿Adiós a la clásica mesa de Navidad?

Los colores verde, dorado y rojo siempre han dominado la mesa de Navidad y, en la mayoría de los casos, han sido acompañados por grandes centros de mesa, flores y hasta luces de colores. Sin embargo, los tiempos cambian y las nuevas tendencias comienzan a pisar fuerte en diferentes países.

Para la Navidad 2025 se esperan grandes cambios en materia decorativa y es la IA la encargada de reunir lo que transmiten los expertos en el tema. A través de la aplicación Gemini se ha podido determinar que las flores y las luces ya no serán protagonistas por lo que le diremos adiós a la clásica mesa navideña.

¿Qué tendencia se impone en esta Navidad?

Gemini remarca que la nueva tendencia en decoración navideña apuesta a la simplicidad, delicadeza y elegancia para agasajar a la familia en esta fecha tan especial. Los moños y los lazos en colores bordó, rosa y rojo comenzarán a marcar presencia, tanto en centros de mesa, servilletas y copas.

Las flores serán reemplazadas por naturaleza muerta, es decir que las piñas, las ramas secas y los eucaliptos acompañarán a las velas y adornos del árbol de Navidad. Finalmente, la Inteligencia Artificial afirma que la vajilla a emplear deberá ser variada en cuanto sus colores por lo que será la encargada de dotar de vida a la mesa en donde las familias se reunirán para brindar.