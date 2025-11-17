Al pensar en plazas comerciales de Guadalajara, casi siempre la primera opción es Andares, famosa entre locales y visitantes por sus tiendas y ubicación. Sin embargo, hay ocasiones en las que suele haber demasiada gente y se complica la llegada, o simplemente no tienen disponibles los artículos deseados.

Por esto que resulta conveniente tener en mente otras opciones, en especial cuando se trata de lugares que también tienen buena oferta de comercios. Así que una buena alternativa para encontrar de todo es Plaza Galerías, que es incluso más accesible que otros sitios de la zona, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT.

¿Por qué Plaza Galerías se ha vuelto tan popular en Guadalajara?

Aunque Andares es un punto de encuentro para los habitantes de Guadalajara que buscan artículos de todo tipo, lo cierto es que para quienes no quieren marcas especializadas, puede que no sea el lugar ideal. Así que para gastar de forma inteligente y mucho más variada, Plaza Galerías es el sitio predilecto y es por esto que ha ido ganando tanta popularidad en los últimos años.

De acuerdo con la información disponible de este establecimiento, cuenta con casi 200 locales de todos los giros; desde retail y fast fashion, hasta tiendas de entretenimiento de las cadenas más famosas en la actualidad.

Un punto en contra podría ser que Plaza Galerías no tiene tantas tiendas de lujo como en Andares, lo que podría complicar la búsqueda de ciertos productos como bolsos o zapatos de diseñador. Aunque en contraste, tiene otros comercios que son mucho más baratos y que de todas maneras ofrecen una buena calidad para sus clientes.

Cómo llegar a Plaza Galerías, el lugar de Guadalajara que supera a Andares en cuestión de precios

La dirección exacta es Avenida Rafael Sanzio 150, Camichines Vallarta. Zapopan, Jalisco, 45020. Al estar en una zona bien ubicada de Guadalajara, es relativamente fácil llegar a Plaza Galerías, pues está cerca de Avenida Vallarta, Rafael Sanzio, Avenida Patria y Periférico Manuel Gómez Morín, por lo que si vas en auto tienes varias opciones de ruta.

Canva Llegar a Plaza Galerías es fácil porque está en una zona bien ubicada de Guadalajara

Por otra parte, en transporte público queda cerca de la línea 3 de tren ligero y de las rutas 636, 275F, 24 y T16 de los autobuses que circulan por la ciudad.