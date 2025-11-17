SEP confirma que las vacaciones de Navidad se adelantan ¿cuándo inician?

Debido a las condiciones climáticas extremas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) suele implementar, año a año, algunos cambios en el plan de estudios respecto al calendario escolar. Esto lo hace para evitar poner en riesgo a la población estudiantil.

Se sabe que años atrás, la entidad adelantó las vacaciones y, al parecer, este año no sería la excepción. Por lo tanto, se adelantarían las vacaciones de Navidad debido a las bajas temperaturas pronosticadas para esa fecha.

¿Se adelantan las vacaciones en México?

Si bien hasta el momento la Secretaría de Educación Pública no se ha pronunciado respecto a algún cambio en el calendario escolar, lo cierto es que se prevé que se adelanten las vacaciones previas al cierre del 2025 debido a las alertas que hay por las condiciones de clima que, se estima, se percibirán durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo en el país.

De acuerdo al calendario oficial, las vacaciones comenzarían el lunes 22 de diciembre hasta el viernes 9 de enero del año 2026. Es decir, serán tres semanas donde los estudiantes podrán descansar y disfrutar de tiempo libre con sus familias.

¿Un día extra de descanso para los estudiantes?

En este marco, los estudiantes mexicanos contarán con un día extra de descanso que será el viernes 30 de enero. Esto se debe a que no habrá clases por la Junta del Consejo Académico de manera que gozarán de este día extra.

Por ahora, habrá que esperar a que la SEP informe si se adelantan las vacaciones por las bajas temperaturas o sí continúa el calendario previsto y el receso escolar arranca recién el lunes 22 de diciembre.