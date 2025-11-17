¿Christian Nodal le coqueteó a una mujer? Esta fue la bochornosa entrevista

Christian Nodal, desde hace tiempo, se ha encontrado en el ojo del huracán al recibir fuertes críticas por las acciones que realiza, aunque ha hecho lo posible por eliminarlo, no lo ha logrado. Nuevamente, se encarga de dominar a los titulares ante una nueva polémica.

En una bochornosa entrevista, parecía que el cantante sonorense le coqueteó a una mujer, sin importar que ahora él se encuentra casado con Ángela Aguilar. Para que no pierdas ningún detalle del chisme al respecto, te detallaremos qué fue lo que pasó en realidad.

¿Qué le pasó a Christian Nodal?

En redes sociales se hizo muy famoso un vídeo rumbo a la premiación de Grammy, donde Christian Nodal aceptó hacer una entrevista, charla en la que habló sobre sus logros musicales y para hablar sobre su vida personal, todo con un tono relajado.

En la bochornosa entrevista, podemos escuchar la voz de una mujer, quien con un tono coqueto le realizó los siguientes comentarios al artista:

“A mí no me hables así, Christian, porque eres muy peligroso”

“No quiero que termines con mi carita tatuada en el pecho”

Lo que en un inicio parecía que le estaba coqueteando a una mujer en la bochornosa entrevista, todo fue falso, ya que la voz femenina se trataba de un hombre que solamente estaba imitando ese estilo de voz, tratándose de una pequeña broma. Después de esos instantes, la entrevista continuó con normalidad.

¿Cuál es la polémica de Nodal?

Desde que Christian Nodal terminó su relación con Cazzu, la madre de su hija Inti, se ha visto envuelto en todo tipo de críticas, generando fuertes polémicas de infidelidad. Aunque en varias ocasiones ya se ha dejado en claro que no fue así, el público parece no perdonar, debido a que al poco tiempo de haber terminado su relación, se casó con Ángela Aguilar.

Aunque ya pasó un año desde que inició su relación con la cantante mexicana, al día de hoy sigue siendo víctima de fuertes críticas, donde pequeñas acciones son fuertemente juzgadas, situación que con el paso del tiempo parece nunca disminuir, incluso durante la entrevista donde supuestamente le coqueteo a una mujer.