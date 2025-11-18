Elektra pone en descuentazo este tocador a menos de 3,000 pesos: el vanity más bonito que verás

Hoy, hay una oferta increíble en Elektra de un tocador con descuentazo. Está en menos de $3,000 pesos y es probablemente el vanity más bonito que verás.

¿Cómo es el tocador barato que tiene Elektra?

El tocador es de la marca MOBI, fabricado en madera e incluye espejo para maquillaje Kahlo, 2 cajones de repisas y es de color blanco.

(ESPECIAL) Así luce el tocador de Elektra.

De acuerdo con la descripción de la tienda, este bonito mueble puede ir en la recámara para darle un toque decorativo y funcional al espacio. Tiene un diseño moderno y elegante que no solo aporta sofisticación, sino que también ofrece soluciones para guardar tus artículos sin que se vean feos arriba.

Otra ventaja es que es fácil de armar, pues solo requiere de seguir una serie de pasos de ensamblado para que quede perfecto y sin complicaciones.

¿Qué incluye? Te lo explicamos:



2 cajones correderos para meter productos de maquillaje y accesorios

para meter productos de maquillaje y accesorios 2 repisas laterales para poner otros artefactos y optimizar el espacio.

para poner otros artefactos y optimizar el espacio. Espejo para poder verte mientras te maquillas sin la necesidad de buscar otro

para poder verte mientras te maquillas sin la necesidad de buscar otro Es contra la humedad , lo que quiere decir que dura mucho aun en espacios reducidos.

, lo que quiere decir que dura mucho aun en espacios reducidos. Está fabricado de MDP

Para que lo consideres, las medidas de este bonito mueble son:



Largo : 120 cm.

: 120 cm. Ancho : 44.5 cm.

: 44.5 cm. Alto: 149.5 cm.

¿Cuál es el precio del tocador vanity de Elektra?

El precio del tocador tipo Vanity Mobi es de solo $2,899 pesos en Elektra, teniendo un costo original de casi $5,000 pesos, lo que lo convierte en un producto con descuentazo.

(ESPECIAL) Este es el precio del tocador en descuento de Elektra.

Asimismo, es posible diferir el precio en 100 semanitas de $52 pesitos con el Préstamo Elektra . Lo puedes solicitar allí mismo.

Con este artículo tendrás más opciones para acomodar tu habitación, pero, sobre todo, la oportunidad de tener un espacio para maquillaje.

Además del tocador, Elektra tiene varias ofertas en productos, desde motos hasta pantallas y perfumes, así que visita la tienda en línea o la física para conocer más.