Evita que te bolseen en las fiestas o conciertos; estos son los mejores consejos

Una de las actividades favoritas de los jóvenes (y personas en general de todas las edades) son los conciertos y nadie le dice que no a una buena oportunidad para salir a diversos tipos de fiestas. Por ello, estos consejos podrían serte útiles al momento de asistir a estos eventos y evitar experiencias muy desagradables con los amantes de lo ajeno.

¿Cómo evitar que me bolseen en conciertos o fiestas?

Lamentablemente uno de los problemas que siempre se cuentan entre los asistentes a los conciertos o a las propias fiestas, son los relacionados a robos de celulares u otras pertenencias. Por eso, siempre es bueno seguir consejos que podrían evitar malos ratos, tal como los que te compartimos a continuación.

Siempre que sea posible lleva bolsas, mochilas o cangureras pequeñas para poner ahí tus pertenencias. Y en ese sentido, tener estas mismas en el frente para no perderlas de vista.

para poner ahí tus pertenencias. Y en ese sentido, tener estas mismas en el frente para no perderlas de vista. Mantener alerta a familiares y contactos cercanos compartiendo ubicación en todo momento.

en todo momento. Si estás grabando en el sitio, siempre realízalo tomando el teléfono firmemente, pues te pueden tomar distraído y arrebatarte sin problemas el dispositivo.

pues te pueden tomar distraído y arrebatarte sin problemas el dispositivo. Nunca pongas tus pertenencias en los bolsillos traseros del pantalón o la prenda usada.

del pantalón o la prenda usada. Trata de usar prendas de vestir con bolsillos internos o con cierre, si son externos.

si son externos. Si no tienes dónde dejar tus cosas, pídele a las personas que van contigo que te las guarden.

Nunca metas dinero o tarjetas en el celular, pues en caso de pérdida o robo, habrá muchos más problemas de los requeridos.

¿Estos consejos sirven en cualquier tipo de aglomeraciones además de las fiestas?

Por supuesto, uno de los problemas de los llamados bolseos se dan en espacios como el transporte público. Ante eso, siempre se recomienda llevar tus pertenencias en bolsillos delanteros o en la mochilas, manteniendo estos en el frente y si es posible abrazados. Es decir, puedes adaptar los consejos de conciertos y/o fiestas a diferentes circunstancias donde hay aglomeración de personas.