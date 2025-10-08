Cómo llegar a Playa Vikingos desde CDMX en dos horas sin auto y gastando menos de $250
¿Sin coche y con ganas de ir a la playa? Te contamos cómo llegar desde la CDMX hasta Playa Vikingos, en menos de dos horas y gastando menos de 250 pesos.
Cualquiera se merece una escapadita a la playa, pero muchas veces la situación económica complica mucho las cosas. Aunque parezca imposible, viajar desde la Ciudad de México a la playa sin auto es totalmente posible, rápido y barato. Playa Vikingos, en Tequesquitengo, es una excelente opción para una escapada exprés: hay sol, agua, música y una vista espectacular y todo a tan solo 210 pesos.
¿Cómo viajar a la playa sin coche y con poco dinero desde CDMX?
Si quieres escaparte, descansar y disfrutar de la playa ahorrando dinero, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para disfrutar de este viajecito.
Paso a paso para llegar desde CDMX
1. Llega a la estación de Tasqueña del Metro CDMX (Línea 2).
Desde ahí deberás caminar hacia la Terminal de Autobuses del Sur.
2. Compra un boleto a Jojutla.
Las líneas que salen hacia este destino tienen un costo aproximado de $205 pesos mexicanos.
3. De Jojutla a Tequesquitengo.
Una vez en Jojutla, toma una combi con dirección a Tequesquitengo.
Pide al conductor que te deje en el Oxxo del centro, y en una calle más te encontrarás con Playa Vikingos.
Costo total y tiempo estimado: En total gastarás unos $210 pesos por persona y el viaje completo te tomará alrededor de dos horas, dependiendo del tráfico y la hora del día.
¿Por qué vale la pena viajar a Playa Vikingos?
La playa, el mar, el sol y el aire fresco te ayudarán a olvidarte del frenesí que se vive en la capital. Además, Playa Vikingos es uno de los puntos más accesibles para disfrutar del lago de Tequesquitengo sin necesidad de lancha ni hospedaje caro. Tiene ambiente relajado, música en vivo, bebidas y renta de inflables o motos acuáticas. Perfecto para un plan de fin de semana rápido y económico.
Tips extra para tu visita
- Lleva efectivo, ya que no todos los negocios aceptan tarjeta.
- Si vas en fin de semana, procura salir temprano (antes de las 8 a.m.) para evitar tráfico.
- Hay combis de regreso a Jojutla hasta las 9 p.m.
¿Estas listo para escaparte a la playa?
