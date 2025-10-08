¿Con un mañanero? Así fue como Belinda conquistó a Lupillo Rivera, el cantante relató estas intimidades con la cantante en su libro: El desayuno que cambió todo

Hace unos días el que fuera un romance entre Lupillo Rivera y Belinda pasó a ser polémica luego de que el cantante revelara algunos detalles de su intimidad como pareja, lo que terminó por enfurecer a Beli.

Luego de haber hablado de los deseos de Belinda de ser mamá, Lupillo ha declarado que está lo enamoró con desayunos mañaneros, en lo que fue una breve pero bien vivida relación.

¿Qué ha dicho Lupillo sobre Belinda?

Hace unas semanas salió a la venta “Tragos Amargos”, el libro publicado por Lupillo Rivera donde cuenta a grandes rasgos lo que ha sido la vida de el llamado “Toro del Corrido”, reveló algunos detalles de la relación que tuvo con Belinda, donde incluso ha contado vivencias muy privadas.

Rivera asegura que Belinda dio instrucciones al personal del hogar que trabajaba para él y recordó una anécdota:

“Una vez se me acercó una de las empleadas y me preguntó si me ofrecía algo para desayunar. Cuando le dije que sí, Beli me paró en seco y se dirigió a la sirvienta: ‘Tienen estrictamente prohibido darle cualquier cosa a él. Lo que él pida, yo personalmente se lo voy a traer’. ‘¿Quieres algo, mi amor?’ Respondí yo atónito: ‘Ah, pues sí, quería un jugo’. ‘¿Y no tienes hambre? ¿No quieres unos huevitos?’ ‘Sí, claro, mi amor, sí, claro que sí’. Se fue y al rato regresó con unos huevos a la mexicana que ella misma cocinó. Un pedazo de pollo, café, tortillas, fruta cortada y un jugo de naranja”, plasmó en su libro.

¿Por qué terminaron Belinda y Lupillo Rivera?

En el mismo libro, Rivera describe que Belinda le habría sido infiel y que por ello pusieron fin a la relación, pues un medio mostró una imagen de Belinda tomada de la mano de otro hombre en un avión, además de que ha descrito que pasaron por momentos de confusión.

“Muy a mi pesar, llegó el día en que me di cuenta que con Belinda no había seguridad. Fue el principio del fin de una bonita historia de amor de los dos”.

En su mismo libro, Lupillo asegura que “es absurdo suponer que una mujer como Belinda solo se relaciona por interés económico”, donde él recuerda que fue una buena relación.