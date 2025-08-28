¿Cuál es la estación del año que más te beneficia, según tu signo?

A lo largo de los 365 días que tiene el año, el clima nos regala cuatro estaciones con diferentes ambientes, por lo que algunas personas disfrutan más del frío del invierno, mientras que otras prefieren el calor y los atardeceres del verano, pero todos tienen una estación del año que disfrutan más que otras.

Sin embargo, pocos saben que el tener preferencia por una de las cuatro estaciones del año, puede estar relacionado con la fecha de nacimiento de las personas. Aquí te vamos a decir la que mejor va contigo.

Ritual de protección para este martes 13 [VIDEO] Nuestro coach de vida, José Luis Álvarez, nos comparte el ritual, donde con ayuda del Arcángel Miguel limpiaremos nuestra casa de energías negativas.

Te puede interesar - ¿Cuál es el paisaje ideal para tisigno del zodiaco ?

¿Cuál es la estación del año ideal para ti, según tu fecha de nacimiento?

Las estaciones del año suelen identificarse con la personalidad de las personas, para los expertos en la materia quedarían de la siguiente forma:



Invierno : Personas reservadas y resilientes a los problemas.

: Personas reservadas y resilientes a los problemas. Primavera : Son personas alegres, sensibles y con ganas de hacer todo tipo de cosas.

: Son personas alegres, sensibles y con ganas de hacer todo tipo de cosas. Verano : Suelen ser personas creativas, pero con un carácter muy reservado.

: Suelen ser personas creativas, pero con un carácter muy reservado. Otoño: Llegan a ser personas observadoras y piensan mucho las cosas.

La elección de una estación del año como la preferida de las personas suele estar relacionada con la energía y la fecha de nacimiento, lo que en la mayoría de las ocasiones guarda relación con la forma de vivir la vida y el carácter.

En la mayoría de los casos, la elección de una estación del año se relaciona con temas biológicos, entre ellos la energía que brinda esa estación. Sin embargo, las emociones juegan un papel fundamental, muchos tienen el invierno como su favorita, porque se llenan de nostalgia y buenos recuerdos.

Aunque para otras personas, también se puede relacionar con las festividades que existen en esa estación, puede ser su cumpleaños o la Navidad, todo va a depender de la personalidad que tenga cada individuo.

