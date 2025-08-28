Expertos revelan si es bueno usar huevo y aceite de oliva para el cabello seco

El cabello juega un papel clave en nuestra apariencia y autoestima, y por eso buscamos mantenerlo nutrido y brillante. Sin embargo, muchas veces recurrimos a recetas caseras sin saber si están realmente comprobadas o si podrían causar algún daño. Un ejemplo común es la combinación de huevo y aceite de oliva, muy popular por sus supuestos beneficios, pero sobre la que conviene informarse antes de aplicarla. ¿Qué dicen los expertos?

¿Para qué sirve el huevo y el aceite de oliva en el cabello?

El huevo y el aceite de oliva son ingredientes naturales que muchas personas utilizan para hidratar y fortalecer el cabello seco. El huevo aporta proteínas y biotina, que ayudan a mejorar la resistencia del cabello.

De hecho, un ensayo clínico publicado en 2018 en el Journal of Medical Food, y recuperado por Mejor con Salud, señaló que los péptidos presentes en la yema podrían estimular el crecimiento del cabello, incluso en casos de alopecia.

Por su parte, el aceite de oliva actúa como emoliente, suavizando la cutícula y aportando brillo. Cuando se combinan y se aplican correctamente, pueden proporcionar un efecto temporal de nutrición y suavidad, especialmente en cabellos muy secos o dañados.

Entonces, ¿es bueno usar huevo y aceite de oliva para el cabello?

Aunque usar huevo y aceite de oliva en el cabello seco tiene beneficios, los expertos advierten que estos remedios caseros no siempre son efectivos para todos los tipos de cabello y no sustituyen tratamientos profesionales.

Es decir, si se usan con demasiada frecuencia o se aplican incorrectamente, pueden dejar residuos, mal olor o incluso irritar el cuero cabelludo.

Por eso, aunque pueden ser útiles de manera puntual, conviene evaluar su uso con precaución y combinarlos con productos de cuidado capilar comprobados.

¿Cómo preparar una buena mascarilla de huevo y aceite de oliva?

Para preparar una mascarilla casera de huevo y aceite de oliva resulta segura y efectiva para quienes quiere revitalizar su cabello. Para ello, es fundamental contar con los siguientes ingredientes:



1 huevo (entero si tu cabello es muy seco; solo la yema si tiende a ser graso).

(entero si tu cabello es muy seco; solo la yema si tiende a ser graso). 1 o 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.

Instrucciones:



Batir el huevo en un recipiente hasta obtener una mezcla homogénea.

Añadir el aceite de oliva y mezclar bien hasta que quede una pasta uniforme.

Aplicar sobre el cabello limpio y húmedo, desde la mitad hasta las puntas. Evita la raíz si tu cuero cabelludo es graso.

Dejar actuar entre 20 y 30 minutos, cubriendo el cabello con un gorro de ducha para potenciar la hidratación.

Enjuagar con agua tibia o fría (nunca caliente para evitar que el huevo se cocine) y lavar con tu champú habitual.

Consejos extra:

