Conoce el significado y origen de tu apellido

Una información que nos ha dado la historia es que los apellidos han tenido su origen en la Edad Media. El concepto como tal se empezó a utilizar para identificara los grupos o familias, casi siempre por su lugar de origen, el oficio que desempeñaban o alguna característica física.

El apellido es una parte del nombre que no se puede elegir sino que se hereda. En la antigüedad en Europa, los oficios se heredaban de generación en generación, lo que facilitó que las familias fueran reconocidas y valoradas en una comunidad.

¿Cuál es el origen del apellido?

Cabe destacar que los apellidos tienen por ejemplo origen en el grupo familiar y a lo que se dedicaba a trabajar con metales podrían ser: Herrero, Herranz, Ferreiro o Ferreyro, Smith, Schmidt; si de dedicaban a fabricar zapatos: Zapatero, Schumacher, Sabater.

También hay otros tantos que respondían a un atributo físico como Moreno, Rubio, Calvo. Otros más delatan la región o poblado de los personajes, ahí están: Madrid, Aragón, Hannover, Puebla, entre otros.

Algo a tener en cuenta es que de España proviene la gran parte de los apellidos que hay en México. Así es que existen los patronímicos con terminación ezu oz, que lo que significan “hijo o descendiente de”, Benítez, deriva del nombre de pila Benito, Fernández de Fernando, etc.

Durante siglos, los niños abandonados en orfanatos españoles recibían el apellido “Expósito”. Miles de huérfanos llevaban ese mismo nombre para señalar que no tenían familia conocida. Pero, ¿sabes por qué se eligió este en concreto? ¿Se usaban otros?... Tira del hilo 🧵👇🏽👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/ErjoJm9Gds — Iván Fernández Amil (@ivanfamil) August 25, 2025

Así puedes saber el origen de tu apellido

Como sabemos la tecnología es muy utilizada en la actualidad y por medio de las diversas plataformas en la red, se puede tener acceso al origen y significado de los apellidos. Así de alguna u otra forma nos podemos dar una idea de donde vienen nuestros antepasados.

Una de las plataformas es Forebears, donde tienes que verificar que se halle en español, poner el apellido, ver cuál es la relevancia en cada país, seleccionar y listo, se arrojan datos estadísticos sobre ese apellido.

