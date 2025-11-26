Jessica Alba comparte su SECRETO para lucir una piel radiante: ¡puedes hacerlo desde casa!

Desde su debut en Hollywood, hasta la cúspide de su carrera en la actuación, Jessica Alba ha sido parte de innumerables conteos que la posicionan entre las mujeres más bellas de la industria. Hoy, tras años alejada de la gran pantalla, la actriz de ‘Los 4 Fantásticos’ (2005) ha revelado uno de sus secretos mejor guardados: su receta para lucir una piel radiante.

De acuerdo con un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el secreto está en una ensalada de retinol de zanahoria, que describe como “su obsesión”. Lo mejor de todo es que cualquiera puede prepararla desde casa, con los debidos ingredientes: zanahoria rebanada en cintas, cilantro y cebolla picada, jicama y rábano en rodajas, y nuez de la india en trozos.

Lo único que hay que hacer es esparcir todos los ingredientes en un bowl y revolver. Puedes agregar las cantidades que gustes, según la porción que desees. En cuanto al aderezo, Jessica recomienda uno a base de jengibre, ajo, jugo de naranja y limón, aceite de sésamo, vinagre de vino de arroz, salsa de soja, jarabe de arce y una pizca de chile de ajo. A continuación, la receta original:

¿Qué fue de Jessica Alba? A esto se dedica la famosa actriz en la actualidad

Jessica Alba fue una de las actrices más codiciadas durante la primera década de los 2000s. No obstante, tras convertirse en madre, su carrera dio un giro de 180°. En 2011, Alba decidió abandonar la actuación para fundar The Honest Company, empresa que se centra en la elaboración de productos de limpieza, higiene y cuidados para bebé con ingredientes naturales.

Su emprendimiento fue todo un éxito. Pronto, The Honest Company alcanzó una valoración de 1,7 billones de dólares, convirtiendo a Jessica en una de las empresarias más influyentes en todo Estados Unidos. Sin embargo, para 2024, optó por abandonar su puesto ejecutivo para retomar su carrera como actriz.

Actualmente, Jessica Alba, de 44 años, se desempeña como embajadora y miembro del consejo de administración de The Honest Company. De manera paulatina, ha vuelto al mundo de la actuación con producciones como Trigger Warning y Honest Renovations.