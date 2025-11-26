En Querétaro se encuentra Juriquilla, una de las zonas más exclusivas del estado, pues dejó de ser un pueblo para convertirse en una pequeña ciudad en tan poco tiempo. La vida nocturna es uno de sus fuertes, con bares y antros modernos, los cuales no le piden nada a las grandes urbes del país. En cambio, si lo que buscas es echar un buen zapateado, hay un lugar en todo México ideal para ello.

La IA eligió a Juriquilla debido a que se encuentra a 20 minutos de la ciudad de Querétaro, lugar que ha incrementado su plusvalía por ser la zona donde se ubican los campus de las universidades UVM y la UNAM. Además, por ser el epicentro de bares ideales para estudiantes y tener cantinas tradicionales para una gran noche. Esta es la playa menos fría en todo México.

Reservándonos Juriquilla es el lugar idóneo para disfrutar de un buen bar o antro

La zona está relativamente cerca de la capital del estado, por lo que lo vuelve en un lugar ideal para disfrutar de un buen ambiente y regresar a casa. En el lugar hay todo tipo de bares o antros para todos los gustos, desde música en vivo o DJ, todo para que el cliente pase una noche espectacular.

Juriquilla, la zona exclusiva que pocos conocen de Querétaro

Juriquilla dejó de ser un pueblo tradicional para volverse parte de la zona metropolitana de Querétaro capital, pues es el lugar predilecto de los turistas y los inversores para vivir en un lugar exclusivo y tranquilo; prueba de ello, en los últimos años ha crecido 18% su población, según el portal Santuo Querétaro.

Este lugar es ideal para los amantes del senderismo o hacer tanto ciclismo, como cabalgatas, así como para acampar bajo las estrellas, las cuales no se logran apreciar en grandes ciudades por la contaminación. Además, combina un ambiente de fiesta con la naturaleza.

“Juriquilla no es solo una ubicación, es un estilo de vida. Aquí, la exclusividad se respira en cada detalle: desde sus residencias de alto nivel hasta sus experiencias gastronómicas y de entretenimiento selecto”, se lee en el portal web.