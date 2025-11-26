“Se siente bien gacho”: Bárbara de Regil rompe en llanto tras un duro adiós y preocupa a sus fans

La mañana de este martes, la actriz Bárbara de Regil preocupó a sus fans al mostrarse vulnerable, incapaz de contener las lágrimas mientras caminaba por el aeropuerto de Madrid. Era un difícil momento, pues debía despedirse de su hija Mar, quien recientemente se mudó a España, y ella habría viajado hasta allá para pasar unos días juntas.

“No sé donde llorar estoy buscando como un rincón… me cuesta mucho trabajo”, expresó la modelo a través de un video.

En las mismas imágenes Bárbara también explicó que es muy difícil dejar a su hija y ahora entiende esos sentimientos que vivió su madre cuando ella igual decidió dejar su hogar, “se siente bien gacho”.

¿Por qué la hija de Bárbara de Regil dejó México?

Mar de Regil de 21 años se ha abierto camino en el mundo del espectáculo gracias a la constancia en la que publica su día a día en redes sociales, y fue ahí donde le dio a conocer a sus seguidores que tomó la decisión de dejar a su familia y país.

En sus palabras, la joven influencer reveló que ya era momento de empezar con el proyecto personal que llevaba desarrollando desde hace meses, irse a estudiar a España, sin revelar la carrera e institución, así como iniciar esa etapa de independencia.

Fuentes cercanas comentan que el proceso ha sido respetado y apoyado por Bárbara y Fernando Schoenwald, aunque no deja de ser un golpe emocional para la actriz, quien ha sido muy unida a su hija desde siempre.

Ahora que Mar de Regil se encuentra instalada en Madrid ha demostrado que sigue activa con su faceta de influencer y aprovecha algunos momentos para dejar ver cómo vive esta nueva faceta.

Así se despidió por primera vez Mar y Bárbara de Regil

A mediados de septiembre, Mar de Regil emprendió su primera gran mudanza al extranjero y lo hizo acompañada nada menos que de su papá, Fernando, quien viajó con ella para ayudarla a instalarse y vivir juntos ese momento tan significativo.

Sin embargo, aunque todo suene emocionante hubo un momento que partió a la familia, la despedida con Bárbara de Regil ya que fue uno de los instantes más emotivos pues la joven reveló que antes de volar acudió al set de trabajo de su madre para abrazarla, asimismo, subió un video revelando qué pasaría con sus perritos ahora que ella no esté en casa.

Más tarde la también empresaria, Bárbara de Regil, publicó un video de cómo vivió ese momento, así como los consejos que le dio a su hija antes de partir.