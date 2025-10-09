Conoce los signos que tendrán una boda o una nueva relación este mes

El mes de octubre es de cambios de energía y ha llegado con una importante carga emocional pero también mucho romance en el aire. Es por esto que Mhoni Vidente, tiene predicciones para algunos signos que podrán encontrar el amor verdadero.

Mika Vidente nos dice qué amuletos usar según tu signo zodiacal [VIDEO] Mika Vidente nos comparte que te depara tu futuro y con qué horóscopo puedes hacer match.

De acuerdo a lo que dice la astróloga, las lunas de octubre traen una energía especial para quienes buscan casarse, reconciliarse o abrirse a una nueva relación.

¿Cuáles son los signos que tendrán boda o nueva relación?

Según lo que ha manifestado Mhoni Vidente, los afortunados de este mes serán Aries, Tauro y Libra. Octubre se rige por la pasión, la estabilidad y el deseo de construir relaciones duraderas.

“Es el mes del casamiento, del amor verdadero, de entregarse completamente a la pasión y volver a encontrarla”, dijo la vidente, quien considera que casarse en octubre es un augurio de buena fortuna y equilibrio emocional.

A esto tenemos que sumarle que marzo, octubre y diciembre son los momentos ideales para unirse en matrimonio o iniciar un vínculo significativo, debido a que las energías cósmicas se alinean para fortalecer los lazos afectivos.

Canva Las relaciones estarán en su máximo potencial.

Aprovecha las energías románticas y segundas oportunidades

De acuerdo a lo que dice Mhoni Vidente, las lunas de octubre son ideales para reconciliarse con personas del pasado o fortalecer una relación que parecía desgastada.

Este periodo tiene una gran carga de ternura, perdón y una importante atracción espiritual entre aquellas almas que están destinadas.

“Octubretrae de vuelta el amor que parecía perdido y permite sanar lo que antes dolía”, explicó la astróloga.

De esta manera tenemos que decir que octubre es el mes ideal para quienes buscan dar el siguiente paso en su relación o abrirse a nuevas historias de amor, confiando en que el universo tiene planes llenos de luz y esperanza.

Así es que los pertenecientes a estos signos deben aprovechar lo que este mes les tiene preparado en el ámbito amoroso. Las bodas y las relaciones comenzarán a surgir más rápido de lo que pensabas.

