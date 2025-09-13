Así puedes convertir tus fotos en figuras de acción con Inteligencia Artificial

Los avances tecnológicos cada vez sorprenden mucho más en estos tiempos, la Inteligencia Artificial ha otorgado muchas herramientas que pueden facilitar la vida de las personas, una de estas es convertir fotografías en figuras de acción al estilo de Bandai.

De acuerdo con lo que se sabe, esta función es de manera gratuita en Google Gemini, donde las personas pueden transformar imágenes en juguetes virtuales con una apariencia realista. Además, no se necesita ser un experto para que se pueda hacer esta acción, solamente con una buena fotografía y dando ciertos detalles a la Inteligencia Artificial.

Programa 22 de enero 2025 Parte 2 | Nos divertimos en el nuevo juego ¿Te Cae? [VIDEO] Los conductores de Venga la Alegría usaron toda su imaginación para ser los grandes vencedores de esta emocionante mañana en el juego del Sin palabras.

¿Cómo convertir tus fotos en figuras de acción con IA?

Y es que, gracias a esta función se podrá convertir en un muñeco similar a los juguetes coleccionables, junto con su boceto y su caja de cartón. Para todos aquellos interesados, aquí le dejamos el paso a paso para lograrlo:



Seleccionar una buena imagen, de ser posible de cuerpo completo, se debe hacer una buena elección, ya que la pose y expresión van a ser clave para el realismo. También se puede utilizar con imágenes de animales, dibujos u objetos.



La base del resultado está en el prompt, es decir la instrucción que se le dará a la IA para que te realice lo que buscas de una manera adecuada, pues cualquier error puede cambiar lo que la IA pueda generar.



Una vez que se tenga el prompt, se debe de especificar que activar la opción “Imagen” para subir la fotografía de referencia. Este paso es de suma importancia, pues la IA necesita de una referencia para dar un mejor resultado.



El usuario podrá modificar algunos detalles como el nombre de la caja, colores, es ir adaptando la creación al gusto del usuario.

Se debe de tener mucho cuidado con el tipo de foto que se comparte, pues no deben de ser de personas reales de la web o de las que no se tenga permiso, por motivos de privacidad. Se pueden usar fotografías personales, dibujos originales, capturas de personajes o cosas de la vida cotidiana.

Esta tendencia comenzó a viralizarse entre los usuarios de las redes sociales, con el fin de darle un toque especial a sus fotografías.

