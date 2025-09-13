Papá graba el primer aterrizaje de su hija piloto y se hace vira en redes | VIDEO

Cuando se trata de que una persona cumpla sus sueños, es muy cierto que los padres de familia están siempre presentes en los logros de sus hijos. Tal es el caso de una joven que vivió uno de los momentos más importantes de su vida, al conseguir ser piloto de avión.

Hace unos días, un padre se volvió tendencia en las redes sociales, luego de grabar el momento en que su hija cumplía una de sus metas en la vida, momento que quedó guardado, gracias al gran esfuerzo de su papá, quien la fue a recibir a su estilo.

¡No vivirá de videos! La hija de Sara la expone para hacerse viral [VIDEO] Sara asegura que su hija le causa muchos problemas por tratar de hacerse viral con sus videos y anticipa que su hija no conseguirá vivir de videos.

¿Cómo fue el momento en que el padre grabó a su hija cumpliendo sus sueños?

Aunque las condiciones del clima no eran las mejores, estas no impidieron que el padre de la joven grabara uno de los momentos más especiales en la carrera de su hija, ya que la joven tuvo su primer aterrizaje como piloto al mando de un avión comercial.

Esto sucedió en la capital mexicana, cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El orgulloso padre decidió subirse al puente peatonal sobre el Boulevard Puerto Aéreo y la calle Norte 13, en la colonia Moctezuma Segunda Sección, alcaldía Venustiano Carranza, donde observó como descendía el avión que su hija estaba piloteando.

Este video fue compartido por medio de la plataforma de TikTok, ya que fue la joven la que publicó el tierno clip, mismo que se hizo viral de forma inmediata y que tocó el corazón de millones de personas. Pues en las imágenes se puede observar cómo al hombre no le importó la lluvia ni nada, simplemente quería ver a su hija aterrizando por primera vez.

Este hecho provocó un sinfín de comentarios entre los usuarios quienes, algunos destacan el apoyo incondicional del padre y el logro de la joven. No cabe duda que este momento tan especial quedará grabado no solo en la memoria de la familia.

