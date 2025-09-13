Pagan miles de pesos por moneda de 5 con cara de presidente

El mundo de la numismática cada vez acapara la atención de más público y es que, este peculiar gusto consiste en coleccionar monedas o billetes de cualquier año que tengan algún detalle en particular, ya sea un error o formen parte de una edición conmemorativa.

Entre los ejemplares más destacados tenemos a una moneda de 5 pesos, la cual tiene un diseño muy peculiar, pues cuenta con uno de los presidentes de México más importantes para la historia, además está elaborada en plata, lo que la vuelve todavía más especial para los coleccionistas.

¿Cuáles son los detalles que debes conocer sobre esta moneda?

De acuerdo con la información que se tiene, esta moneda de 5 pesos salió a la luz en el año 1959 para conmemorar los 100 años del nacimiento de Venustiano Carranza, por lo que se emitieron un millón de piezas. Por su parte, Eneas Mares, quien es un experto en el tema detalló, aseguró que es una moneda bastante común, por lo que no llega a valer mucho en el mercado.

Entre sus características, tenemos que cuenta con un diámetro de 36 milímetros y su forma es circular. En su anverso de su diseño, podemos ver el águila real devorando a una serpiente; mientras que en su reverso sale Venustiano Carranza mirando hacia la izquierda, en la parte inferior se ve la fecha de nacimiento 1859 y 1959.

MercadoLibre

El mismo especialista detalló que el precio de esta es de 500 a 700 pesos, situación que va a depender de su estado de conservación, por lo que puede llegar a valer hasta 100 veces más de su valor. Existen algunos ejemplares que han llegado casi a los mil 500 pesos, pero en ese caso se trataba de una pieza certificada.

Tómalo en cuenta:

La información citada es obtenida en los sitios de subasta más importantes de México y el mundo. Recomendamos siempre verificar la veracidad de las ofertas y publicaciones en sitios que ofrecen este tipo de compensaciones y consultar cualquier duda ante las instituciones financieras oficiales.

