Esta crema casera evitará que tus manos se llenen de manchas; aquí la forma de preparación

En ocasiones la propia naturaleza del cuerpo indica que no hay manera de evadir el paso del tiempo. En ese sentido, las personas se enfrentan a ciertos aspectos tras llegar a cierta edad. Por ello, es normal ver que personas de la tercera edad tienen manchas en las manos. Por eso, esta crema casera podría ayudar a quienes no se sienten cómodas con estas marcas en la piel.

¿Qué ingredientes necesita y cómo se prepara esta crema casera para combatir las manchas?

Entonces, partiendo del caso donde se quieren quitar las manchas, en ocasiones las cremas especializadas tienen costos muy altos o no funcionan del todo. Ante dicha situación se anima a los lectores a probar con este método natural. Allí se requerirán los siguientes ingredientes:

Dos cucharadas de gel de aloe vera.

Jugo de medio limón.

Una cucharada pequeña de aceite de coco.

Una cucharada pequeña de bicarbonato de sodio.

Una cucharada pequeña de miel orgánica.

Mientras que la preparación se concreta con los siguientes pasos:

1.- En un recipiente se mezcla el jugo de limón con el aloe vera.

2.- Posteriormente se agrega el aceite de coco y se revuelve hasta que se adhieran bien todos los elementos.

3.- Después se pone la miel y el bicarbonato.

4.- Todo se mezcla para concretar una consistencia totalmente cohesionada con textura cremosa.

5.- Mientras que todo se vaciará en un recipiente que mantenga fresca la mezcla en el refrigerador.

¿Cómo sería el correcto proceso de aplicación de esta crema casera contra las manchas?

El primer paso es lavar bien las manos con agua tibia y jabón neutro.

y Posteriormente la crema se aplica sobre la zona de manchas con un masaje circular.

con un Ya colocada la crema casera, se esperará de 10 a 15 minutos.

Finalizada la espera, las manos se lavarán con agua tibia y se secará con una toalla.

y se secará con una toalla. Y después se debe colocar la crema que normalmente se utiliza, para mantener hidratada la piel.

Cualquier reacción adversa siempre debe ser revisada por un especialista, tal es el caso de un dermatólogo.

