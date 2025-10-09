Este es el balneario más bonito de Aguascalientes, según la IA

Aguascalientes cuenta con una gran cantidad de balnearios por lo que es difícil poder elegir entre uno de ellos. La belleza es subjetiva por lo que la elección dependerá de los gustos personales y lo que uno esté buscando.

De esta manera hay personas que prefieren aquellos lugares con historia, otros las aguas termales y otros los que tienen más atracciones y áreas verdes.

¿Cuál es el balneario más bonito de Aguascalientes?

A continuación te presentamos diferentes opciones a tener en cuenta, de acuerdo a lo que buscas.

Para relajarse en aguas termales históricas:

Baños Termales de Ojocaliente

Este lugar ofrece una experiencia más íntima y relajante. Estas aguas termales históricas están dentro de la ciudad y ofrecen baños privados por hora.

Cuenta con un edificio del siglo XIX con tinas de agua caliente. El agua no tiene olor a azufre y tiene una temperatura agradable.

También cuenta con albercas y chapoteaderos para un uso más familiar. Es ideal para parejas y aquellos que buscan un baño relajante sin multitudes.

Para una experiencia acuática familiar completa

Parque Acuático La Cueva

Se encuentra en Calvillo, cerca de la presa de los Serna, y ofrece un ambiente campestre con varias albercas, incluyendo una de agua caliente y una fosa de clavados.

Aquí encontrarás áreas verdes y la opción de acampar. También cuenta con un spa con temascal para una experiencia completa de relajación. Por último tenemos que mencionar que hay toboganes y tirolesa.

Es perfecto para un fin de semana en familia donde busquen relajación y diversión en un entorno natural.

Para diversión y áreas verdes

Splash Parque Acuático Valladolid

Es uno de los más grandes y tradicionales. Si bien algunas reseñas recientes mencionan problemas con el mantenimiento y la limpieza, otros visitantes lo valoran por sus amplias áreas verdes y atracciones.

Lo que ofrece es una alberca olímpica, alberca infantil con resbaladillas y toboganes, canchas deportivas y cabañas.

Adecuado para un día de mucha actividad con amigos o familia, pero se recomienda verificar el estado de las instalaciones antes de ir.

Para un ambiente acogedor y relajado

Manglar Parque Acuático

Por último te recomendamos este lugar que se destaca por sus aguas tibias y un ambiente familiar más tranquilo y acogedor. Cuenta con varias albercas, tobogán y áreas de asadores bien ubicadas.

Date un rico chapuzón en el #Balneario Parque Acuático Manglar Calvillo Aguascalientes https://t.co/G9heZB5Jax pic.twitter.com/gByoe3EtqQ — El Rincón de Edy | Turismo en México (@edy) September 1, 2017

Es un lugar muy limpio, con áreas verdes hermosas y personal amable. Sin dudas el lugar ideal para pasar tiempo en familia.

