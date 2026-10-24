Desde el reclusorio: Héctor Parra revela que sigue trabajando en la actuación y colabora para una serie

Héctor Parra es protagonista de uno de los procesos judiciales más mediáticos de México. En 2021 el actor fue denunciado por su hija Alexa Hoffman por delitos de abuso sexual por lo que desde entonces está en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de Ciudad de México.

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La última actualización de su condena fue en el año 2025 donde su condena quedó fijada en 12 años y 6 meses de prisión. Su equipo de defensa ha presentado un amparo para una modificación, pero mientras esto ocurre el actor continúa su vida dentro de la cárcel.

¿Cómo es la vida de Héctor Parra en el reclusorio?

Héctor Parra estuvo en una entrevista exclusiva con "Ventaneando", donde habló de cómo es su vida dentro del reclusorio. Uno de los puntos más importantes fue que contó que no ha dejado del todo la actuación y se encuentra trabajando en un interesante proyecto.

"Siempre estoy buscando que inventarme que hacer porque aquí hay muchas actividades que hacer y ahorita efectivamente lo que estoy haciendo, y estoy feliz de la vida, les quiero compartir a ustedes y a todo el público es que estoy preparando un libro. He apuntado todas mis experiencias, mis sentimientos, mis caídas, mis levantadas, todo lo que ha sucedido, llevo casi 5 carpetas escritas", manifestó el actor.

Este libro es una proyección a futuro y dijo que cuenta con la orientación de una escritora, cuyo nombre no reveló. Este parece ser uno de sus proyectos personales más importantes, además, reveló que la idea de publicar surgió después de que Pati Chapoy le sugirió convertir su experiencia en un libro.

El actor también mencionó una producción de ficción que se originó como una conversación con uno de sus compañeros del reclusorio. " En mis ratos de ocios con un compañero mío comenzamos a charlar de un proyecto de cortometraje, esto se convirtió en una película y eso ahora se convirtió en una serie como proyecto que estamos escribiendo".

La historia no será autobiográfica, aunque retoma elementos de las vivencias que ha conocido dentro de prisión. Allí se podrá ver el eje de puesto en el reclusorio, la convivencia entre los internos, la reinserción y la posibilidad de reconstruir una vida fuera de ese entorno. La escritora Nayura Aragón participa en el desarrollo de diálogos y guiones.

"He dirigido obras aquí adentro, he asesorado en el Viacrucis que se hace cada año, ahora estoy asesorando en la ofrenda de los muertos. También he dado talleres de actuación", dijo Parra.

Además, el actor confirmó que ha lanzado su línea de ropa y accesorios HH. Esto deja evidenciado que Héctor Parra se mantiene muy activo mientras espera la modificación de su condena.