Julio Camejo ESTALLA contra el grupo de Manelyk González por robar la comida del Capataz y reducir el presupuesto: “Ese no es el ejemplo que quiere dar La Granja VIP”

Julio Camejo protagonizó un fuerte enfrentamiento con el grupo de Manelyk González, luego de que se exhibieran las acciones deliberadas que afectaron el presupuesto semanal, entre ellas el robo de comida de la habitación de El Capataz. El actor cubano cuestionó el comportamiento de sus compañeros y aseguró que incumplir las reglas intencionalmente no representa el ejemplo que, desde su perspectiva, debería transmitir el reality.

Julio Camejo cuestiona al grupo de Manelyk González por el robo de comida en La Granja VIP

Todo comenzó cuando Adal Ramones le recordó al actor que anteriormente había atribuido algunas de las faltas registradas durante su gestión a simples errores humanos. Sin embargo, después de que se mostraran acciones premeditadas, el conductor le preguntó si tenía algo que decir al respecto.

Camejo explicó que había intentado desempeñar su responsabilidad de manera justa para conseguir un buen presupuesto y permitir que todos disfrutaran de la experiencia.

“Yo creo que traté de ser un buen capataz, justo para todos, para tener un presupuesto chido, para poder disfrutar de esta gran oportunidad que nos regala La Granja VIP”, expresó.

Posteriormente, sostuvo que algunas infracciones habían sido cometidas intencionalmente y consideró que esas conductas perjudicaban tanto su gestión como al resto de los participantes.

En ese momento, Daniela Alexis “Bebeshita” intervino para justificar su propia falta y señaló que había actuado porque tenía hambre. El comentario provocó que Julio solicitara continuar con su intervención: “¿Puedo hablar yo, que soy el capataz? Gracias”.

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El actor aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad de las celebridades frente al público. Mientras hablaba, integrantes del grupo de Manelyk comenzaron a reírse.

“Que tú trabajes no significa que tengas el derecho a romper las reglas. Porque cuando tú rompes las reglas, incitas a que todo el mundo lo haga. Y finalmente, ese no es el ejemplo que quiere dar La Granja”, afirmó.

También defendió la importancia del esfuerzo y las labores que realizan los participantes, al considerar que el programa debería mostrar cómo el trabajo puede convertirse en una experiencia positiva.

Por su parte, Manelyk González intervino para pedirles a sus compañeros que no se dejaran influenciar por las palabras de Camejo: “Ay, no dejen que se meta en su cabeza y les lave la cabeza”.