4 ideas para decorar tu casa en Halloween y darle un toque aterrador sin gastar una fortuna
Transforma materiales cotidianos en adornos espeluznantes para recibir octubre con creatividad
No necesitas llenar el carrito de compras para decorar tu casa durante Halloween, festividad en la que también puedes hacer estas manualidades de calabazas. Con papel, cartón, frascos vacíos y retazos de tela puedes preparar adornos para ventanas, puertas, mesas y rincones de la sala.
Las 4 ideas de decoración en Halloween
1. Murciélagos: Los murciélagos negros son una alternativa para cambiar el aspecto de una pared sin comprar figuras de plástico. Solo necesitas hojas negras, lápiz, tijeras y cinta adhesiva que no dañe la superficie. Puedes reutilizar cartulina de empaques o cajas delgadas, siempre que la superficie permita dibujar y recortar las siluetas. También puedes optar por estos 5 diseños de uñas inspiradas en Chucky para hacerte en este Halloween.
2. Fantasmas colgantes: Los fantasmas pueden elaborarse con retazos de tela blanca, una pelota pequeña de papel y un hilo para sujetarlos. Si tienes una sábana vieja que ya no utilizas, corta cuadrados de tela y coloca una bola de papel en el centro para formar la cabeza. Después, ata un hilo justo debajo de la bola y dibuja los ojos con un marcador negro. El resultado sirve para decorar una repisa, una planta artificial o una esquina de la sala.
3. Frascos luminosos: Los envases de vidrio vacíos pueden convertirse en pequeños faroles para una mesa, una repisa o la entrada de la casa. Para prepararlos, reúne frascos limpios, papel de colores, pegamento y luces LED pequeñas que funcionen con pilas. Recorta figuras de calabazas, ojos o fantasmas y pégalas en la parte exterior. Cuando enciendas las luces, las siluetas destacarán sobre el vidrio y crearán un efecto de iluminación tenue.
4. Telarañas: Una entrada decorada puede cambiar la apariencia de la casa desde el primer momento. Para hacer una telaraña grande, utiliza hilo blanco, estambre o tiras delgadas de bolsas negras reutilizadas. Si eliges hilo, forma primero una cruz y añade líneas diagonales; después conecta los segmentos con pequeños tramos curvos hasta completar la figura. Puedes fijarla sobre una pared o en una esquina del porche, siempre que no obstruya el paso.