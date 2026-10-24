No necesitas llenar el carrito de compras para decorar tu casa durante Halloween, festividad en la que también puedes hacer estas manualidades de calabazas. Con papel, cartón, frascos vacíos y retazos de tela puedes preparar adornos para ventanas, puertas, mesas y rincones de la sala.

Las 4 ideas de decoración en Halloween

1. Murciélagos: Los murciélagos negros son una alternativa para cambiar el aspecto de una pared sin comprar figuras de plástico. Solo necesitas hojas negras, lápiz, tijeras y cinta adhesiva que no dañe la superficie. Puedes reutilizar cartulina de empaques o cajas delgadas, siempre que la superficie permita dibujar y recortar las siluetas. También puedes optar por estos 5 diseños de uñas inspiradas en Chucky para hacerte en este Halloween.

4 ideas para decorar tu casa en Halloween y darle un toque aterrador sin gastar una fortuna|IA

2. Fantasmas colgantes: Los fantasmas pueden elaborarse con retazos de tela blanca, una pelota pequeña de papel y un hilo para sujetarlos. Si tienes una sábana vieja que ya no utilizas, corta cuadrados de tela y coloca una bola de papel en el centro para formar la cabeza. Después, ata un hilo justo debajo de la bola y dibuja los ojos con un marcador negro. El resultado sirve para decorar una repisa, una planta artificial o una esquina de la sala.

3. Frascos luminosos: Los envases de vidrio vacíos pueden convertirse en pequeños faroles para una mesa, una repisa o la entrada de la casa. Para prepararlos, reúne frascos limpios, papel de colores, pegamento y luces LED pequeñas que funcionen con pilas. Recorta figuras de calabazas, ojos o fantasmas y pégalas en la parte exterior. Cuando enciendas las luces, las siluetas destacarán sobre el vidrio y crearán un efecto de iluminación tenue.

4. Telarañas: Una entrada decorada puede cambiar la apariencia de la casa desde el primer momento. Para hacer una telaraña grande, utiliza hilo blanco, estambre o tiras delgadas de bolsas negras reutilizadas. Si eliges hilo, forma primero una cruz y añade líneas diagonales; después conecta los segmentos con pequeños tramos curvos hasta completar la figura. Puedes fijarla sobre una pared o en una esquina del porche, siempre que no obstruya el paso.