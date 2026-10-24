Julio Camejo CRITICA la ambigüedad de Natalia Alcocer con Kunno en La Granja VIP y ADVIERTE: “Va a ser como la Guerra Fría”

Julio Camejo cuestionó la postura de Natalia Alcocer respecto a las estrategias de los Disfuncionales en La Granja VIP y advirtió que, si el equipo decide actuar como un bloque, todos deberán respetar los acuerdos sin hacer excepciones por sus relaciones personales. El actual Capataz utilizó una comparación con la Guerra Fría para explicar por qué considera necesario establecer límites claros entre los grupos de la competencia.

¿Por qué Julio Camejo cuestionó a Natalia Alcocer por su postura ante Kunno en La Granja VIP?

La conversación surgió mientras analizaba con Ivonne Montero cómo deberían organizarse para las próximas dinámicas. Uno de los principales desacuerdos fue la posibilidad de mantener compromisos individuales con granjeros del equipo contrario, incluso cuando las decisiones colectivas apuntaran en otra dirección.

Camejo sostuvo que una estrategia grupal solamente funcionaría si todos aceptaban las mismas condiciones, sin importar qué tan bien se llevaran con sus contrincantes.

"Si seguimos jugando en grupo y se toma esa decisión, todo el mundo va a tener que tomar cartas en el asunto", expresó.

Para explicar su postura, el actor recurrió a una comparación histórica y advirtió que las relaciones personales no deberían interferir en los acuerdos que establecieran sus aliados.

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"Vamos a poner tierra de por medio. Porque entonces vamos a jugar en grupo y va a ser como la Guerra Fría. Como cuando Rusia y Estados Unidos. Me podías caer bien si tú eras ruso, me podías caer bien si tú eras americano, pero había la Guerra Fría", señaló.

El comentario se produjo en medio de una discusión sobre la necesidad de respetar las decisiones colectivas, aunque estas fueran contrarias a las preferencias de alguno de los integrantes.

La postura de Alcocer cobró especial relevancia por su relación con Kunno, con quien ha mantenido diferencias durante la competencia. Sin embargo, Camejo cuestionó que, pese a esos desacuerdos, su compañera después vuelva a tratar al creador de contenido con cercanía e incluso adopte una actitud maternal hacia él, según su percepción.

Camejo insistió en que los Disfuncionales deben definir si continuarán permitiendo excepciones por sus vínculos personales o si respetarán las decisiones de la mayoría.

"Se empieza la nueva etapa donde no es lo que tú quieras o lo que yo quiera, es lo que quiera el grupo y es por democracia, aunque vaya en contra de lo que tú quieres hacer", afirmó.