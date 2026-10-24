Mario “Mono” Osuna y Julio Camejo en La Granja VIP por lo ocurrido con la cabra Diablo: “Me vio tirado en el piso y me dio la espalda”

Mario “Mono” Osuna y Julio Camejo protagonizaron un fuerte enfrentamiento durante La Gala de La Granja VIP por lo ocurrido con Diablo, una de las cabras de La Granja. La discusión comenzó cuando el exfutbolista cuestionó la manera en que el actor cubano había reaccionado después de recibir un golpe del animal. Sin embargo, el entonces Capataz respondió con una acusación contra su compañero, a quien señaló por presuntamente haberlo dejado sin ayuda después del incidente.

¿Por qué discutieron Mario “Mono” Osuna y Julio Camejo por Diablo en La Granja VIP?

El enfrentamiento ocurrió durante una conversación encabezada por Adal Ramones, en la que se abordaron las faltas cometidas por los granjeros y las consecuencias que tuvieron sobre el presupuesto semanal.

En ese contexto, Camejo defendió su desempeño como El Capataz y cuestionó las acciones deliberadas de algunos participantes, quienes habían incumplido las reglas del programa. “Que tú trabajes no significa que tengas el derecho a romper las reglas. Porque cuando tú rompes las reglas, incitas a que todo el mundo lo haga”, expresó el actor, quien también sostuvo que La Granja VIP debía transmitir un mensaje sobre la importancia del trabajo.

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Sus declaraciones provocaron la respuesta de Osuna, quien aprovechó la oportunidad para cuestionar el comportamiento del cubano durante su gestión.

El exfutbolista comenzó señalando que Julio había dejado abierto el corral de las gallinas, lo que, según su versión, permitió que entraran los chivitos y puso en riesgo a los animales.

Posteriormente, recordó el incidente con Diablo y sostuvo que su compañero había sido responsable de recibir el golpe por no prestar suficiente atención. “Sufrió un golpe él en la rodilla de Diablo. Para mí fue negligencia de él porque Diablo está en su casa, es su instinto y no puso atención”, declaró.

Mono también aseguró que Daniela Alexis “Bebeshita” había presenciado la manera en que Camejo reaccionó después del accidente. Según su relato, el actor sacudió al animal tras recibir el impacto, una conducta que el exfutbolista cuestionó públicamente. “No vengamos a decir aquí que somos el ejemplo perfecto de capatacía cuando pasan este tipo de cosas”, agregó.

Julio Camejo acusa a Mono Osuna de darle la espalda tras recibir el golpe de Diablo

La respuesta de Julio cambió el rumbo de la discusión. En lugar de centrarse únicamente en las críticas sobre el cuidado de los animales, el actor cuestionó la actitud que, según su versión, había tenido Osuna cuando ocurrió el accidente.

“No puede ser ese nivel de deshumanidad”, expresó, antes de asegurar que su compañero había presenciado lo sucedido y decidió retirarse. “Me vio tirado en el piso, se dio la espalda y siguió caminando”, reclamó Camejo.

El entonces Capataz insistió en que Mono había continuado su camino en lugar de ayudarlo, una acusación que el exfutbolista rechazó inmediatamente. “No es cierto”, respondió Osuna, quien explicó que no se encontraba en el corral cuando Diablo golpeó a Julio.

De acuerdo con su relato, momentos antes del incidente, el actor le había entregado unos huevos en un recipiente y le pidió que los llevara a la cocina. “Él me dio unos huevos en el recipiente donde servimos la comida y me dijo: ‘Llévalos a la cocina’”, contó.

Mono aseguró que cumplió con esa indicación y que, cuando regresó, su compañero ya estaba caminando con dificultad.

“Me di la media vuelta y cuando regresé, el señor ya estaba ahí rengueando. Bebeshita es la única que estaba con él”, sostuvo.

El enfrentamiento entre Julio Camejo y Mono Osuna terminó con descalificaciones. “Ese es el ejemplo de ser humano que es”, expresó el actor, reiterando su desacuerdo con la actitud que atribuyó al exfutbolista.