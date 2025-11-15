Debes probarlos: los 7 jugos que te ayudarán a desinflamarte por las mañanas

Nada mejor que empezar el día sintiéndose ligera, sin inflamaciones y con el vientre plano. Existen 7 jugos naturales que ayudan a lograrlo, combinaciones fáciles de conseguir, económicas y que tu organismo agradecerá desde la primera toma.

Según especialistas de Mejor con Salud, estas alternativas no solo son saludables, sino también muy simples de preparar. Incorporarlas a tu rutina matutina puede marcar la diferencia en cómo te sientes durante todo el día y favorecer tu bienestar digestivo.

Jugo de pepino y menta

Fresco y ligero, este jugo es ideal para empezar el día sin sensación de hinchazón. El pepino ayuda a eliminar líquidos retenidos y la menta calma el estómago, dejándote lista para arrancar la mañana con energía y bienestar.

Jugo de piña y jengibre

Una combinación poderosa para cuidar tu digestión. La piña aporta bromelina, una enzima que facilita la digestión de las proteínas, mientras que el jengibre ayuda a reducir gases y molestias. Perfecto para sentir tu vientre más plano y ligero.

Fuente: Canva No solo es una combinación exquisita también ayuda a reducir la inflamación.

Jugo de apio y limón

Si buscas depurar tu organismo de forma natural, este jugo es para vos. El apio ayuda a eliminar toxinas y líquidos, mientras que el limón aporta vitamina C y un efecto desinflamante, ideal para comenzar el día con el abdomen más relajado.

Jugo de sandía y menta

Refrescante y dulce, la sandía está cargada de agua y potasio, lo que ayuda a reducir la retención de líquidos. La menta le da un toque suave que facilita la digestión y te deja una sensación de frescura total en el cuerpo.

Jugo de manzana verde y pepino

Esta mezcla combina la fibra de la manzana verde, que regula el tránsito intestinal, con el efecto diurético del pepino. Es perfecto para mantener el vientre plano y sentirse ligera sin perder sabor ni energía.

Jugo de zanahoria y naranja

Un jugo lleno de vitaminas y antioxidantes. La zanahoria cuida tu digestión gracias a su fibra, mientras que la naranja aporta vitamina C y un toque ácido que despierta tus sentidos. Una forma deliciosa de empezar el día ligera y saludable.

Fuente: Canva. La zanahoria y la naranja son compañeros ideales cuando de desinflamar el abdomen se trata.

Jugo de piña, pepino y menta

Si querés un efecto más completo contra la hinchazón, esta combinación es un verdadero aliado. La piña ayuda a la digestión, el pepino elimina líquidos retenidos y la menta calma el estómago. Ideal para sentir el vientre plano y fresco desde temprano.

¿Qué ejercicios existen para deshinchar el abdomen?

Si bien los jugos naturales son grandes aliados para reducir la hinchazón y mantener el vientre plano, no son la única pieza del rompecabezas. Según Túa Saude para obtener resultados duraderos, es importante combinarlos con hábitos saludables que incluyan actividad física regular.

Fuente: Canva Saltar la cuerda, hacer abdominales y realizar pilates pueden ser el complemento de los jugos naturales.

El movimiento ayuda a mejorar la digestión, activa el metabolismo y favorece la eliminación de líquidos retenidos, potenciando el efecto de los jugos. No hace falta pasar horas en el gimnasio: con rutinas simples y constantes se pueden notar grandes cambios.

Existen ejercicios específicos que ayudan a tonificar el abdomen y reducir la hinchazón, como los abdominales hipopresivos, planchas, elevaciones de piernas y torsiones de tronco. Complementarlos con caminatas, saltos de cuerda o pilates puede potenciar aún más los resultados, logrando un vientre más firme y ligero de manera natural.