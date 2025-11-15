inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Azteca Uno Especiales
Nota

Debes probarlos: los 7 jugos que te ayudarán a desinflamarte por las mañanas

Si quieres comenzar el día sin sensación de hinchazón, lo mejor es probar con estas combinaciones naturales que le harán muy bien a tu organismo.

Debes probarlos: los 7 jugos que te ayudarán a desinflamarte por las mañanas
Fuente: Canva
Agostina Olguín | DR
Azteca Uno Especiales
Compartir
  •   Copiar enlace

Nada mejor que empezar el día sintiéndose ligera, sin inflamaciones y con el vientre plano. Existen 7 jugos naturales que ayudan a lograrlo, combinaciones fáciles de conseguir, económicas y que tu organismo agradecerá desde la primera toma.

Según especialistas de Mejor con Salud, estas alternativas no solo son saludables, sino también muy simples de preparar. Incorporarlas a tu rutina matutina puede marcar la diferencia en cómo te sientes durante todo el día y favorecer tu bienestar digestivo.

Jugo de pepino y menta

Fresco y ligero, este jugo es ideal para empezar el día sin sensación de hinchazón. El pepino ayuda a eliminar líquidos retenidos y la menta calma el estómago, dejándote lista para arrancar la mañana con energía y bienestar.

Jugo de piña y jengibre

Una combinación poderosa para cuidar tu digestión. La piña aporta bromelina, una enzima que facilita la digestión de las proteínas, mientras que el jengibre ayuda a reducir gases y molestias. Perfecto para sentir tu vientre más plano y ligero.

No solo es una combinación exquisita también ayuda a reducir la inflamación.
Fuente: Canva
No solo es una combinación exquisita también ayuda a reducir la inflamación.

Jugo de apio y limón

Si buscas depurar tu organismo de forma natural, este jugo es para vos. El apio ayuda a eliminar toxinas y líquidos, mientras que el limón aporta vitamina C y un efecto desinflamante, ideal para comenzar el día con el abdomen más relajado.

Jugo de sandía y menta

Refrescante y dulce, la sandía está cargada de agua y potasio, lo que ayuda a reducir la retención de líquidos. La menta le da un toque suave que facilita la digestión y te deja una sensación de frescura total en el cuerpo.

Jugo de manzana verde y pepino

Esta mezcla combina la fibra de la manzana verde, que regula el tránsito intestinal, con el efecto diurético del pepino. Es perfecto para mantener el vientre plano y sentirse ligera sin perder sabor ni energía.

Jugo de zanahoria y naranja

Un jugo lleno de vitaminas y antioxidantes. La zanahoria cuida tu digestión gracias a su fibra, mientras que la naranja aporta vitamina C y un toque ácido que despierta tus sentidos. Una forma deliciosa de empezar el día ligera y saludable.

La zanahoria y la naranja son compañeros ideales cuando de desinflamar el abdomen se trata.
Fuente: Canva.
La zanahoria y la naranja son compañeros ideales cuando de desinflamar el abdomen se trata.

Jugo de piña, pepino y menta

Si querés un efecto más completo contra la hinchazón, esta combinación es un verdadero aliado. La piña ayuda a la digestión, el pepino elimina líquidos retenidos y la menta calma el estómago. Ideal para sentir el vientre plano y fresco desde temprano.

¿Qué ejercicios existen para deshinchar el abdomen?

Si bien los jugos naturales son grandes aliados para reducir la hinchazón y mantener el vientre plano, no son la única pieza del rompecabezas. Según Túa Saude para obtener resultados duraderos, es importante combinarlos con hábitos saludables que incluyan actividad física regular.

Saltar la cuerda, hacer abdominales y realizar pilates pueden ser el complemento de los jugos naturales.
Fuente: Canva
Saltar la cuerda, hacer abdominales y realizar pilates pueden ser el complemento de los jugos naturales.

El movimiento ayuda a mejorar la digestión, activa el metabolismo y favorece la eliminación de líquidos retenidos, potenciando el efecto de los jugos. No hace falta pasar horas en el gimnasio: con rutinas simples y constantes se pueden notar grandes cambios.

Existen ejercicios específicos que ayudan a tonificar el abdomen y reducir la hinchazón, como los abdominales hipopresivos, planchas, elevaciones de piernas y torsiones de tronco. Complementarlos con caminatas, saltos de cuerda o pilates puede potenciar aún más los resultados, logrando un vientre más firme y ligero de manera natural.

Salud y bienestar
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×