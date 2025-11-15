Debes probarlos: los 7 jugos que te ayudarán a desinflamarte por las mañanas
Si quieres comenzar el día sin sensación de hinchazón, lo mejor es probar con estas combinaciones naturales que le harán muy bien a tu organismo.
Nada mejor que empezar el día sintiéndose ligera, sin inflamaciones y con el vientre plano. Existen 7 jugos naturales que ayudan a lograrlo, combinaciones fáciles de conseguir, económicas y que tu organismo agradecerá desde la primera toma.
Según especialistas de Mejor con Salud, estas alternativas no solo son saludables, sino también muy simples de preparar. Incorporarlas a tu rutina matutina puede marcar la diferencia en cómo te sientes durante todo el día y favorecer tu bienestar digestivo.
Jugo de pepino y menta
Fresco y ligero, este jugo es ideal para empezar el día sin sensación de hinchazón. El pepino ayuda a eliminar líquidos retenidos y la menta calma el estómago, dejándote lista para arrancar la mañana con energía y bienestar.
Jugo de piña y jengibre
Una combinación poderosa para cuidar tu digestión. La piña aporta bromelina, una enzima que facilita la digestión de las proteínas, mientras que el jengibre ayuda a reducir gases y molestias. Perfecto para sentir tu vientre más plano y ligero.
Jugo de apio y limón
Si buscas depurar tu organismo de forma natural, este jugo es para vos. El apio ayuda a eliminar toxinas y líquidos, mientras que el limón aporta vitamina C y un efecto desinflamante, ideal para comenzar el día con el abdomen más relajado.
Jugo de sandía y menta
Refrescante y dulce, la sandía está cargada de agua y potasio, lo que ayuda a reducir la retención de líquidos. La menta le da un toque suave que facilita la digestión y te deja una sensación de frescura total en el cuerpo.
Jugo de manzana verde y pepino
Esta mezcla combina la fibra de la manzana verde, que regula el tránsito intestinal, con el efecto diurético del pepino. Es perfecto para mantener el vientre plano y sentirse ligera sin perder sabor ni energía.
Jugo de zanahoria y naranja
Un jugo lleno de vitaminas y antioxidantes. La zanahoria cuida tu digestión gracias a su fibra, mientras que la naranja aporta vitamina C y un toque ácido que despierta tus sentidos. Una forma deliciosa de empezar el día ligera y saludable.
Jugo de piña, pepino y menta
Si querés un efecto más completo contra la hinchazón, esta combinación es un verdadero aliado. La piña ayuda a la digestión, el pepino elimina líquidos retenidos y la menta calma el estómago. Ideal para sentir el vientre plano y fresco desde temprano.
¿Qué ejercicios existen para deshinchar el abdomen?
Si bien los jugos naturales son grandes aliados para reducir la hinchazón y mantener el vientre plano, no son la única pieza del rompecabezas. Según Túa Saude para obtener resultados duraderos, es importante combinarlos con hábitos saludables que incluyan actividad física regular.
El movimiento ayuda a mejorar la digestión, activa el metabolismo y favorece la eliminación de líquidos retenidos, potenciando el efecto de los jugos. No hace falta pasar horas en el gimnasio: con rutinas simples y constantes se pueden notar grandes cambios.
Existen ejercicios específicos que ayudan a tonificar el abdomen y reducir la hinchazón, como los abdominales hipopresivos, planchas, elevaciones de piernas y torsiones de tronco. Complementarlos con caminatas, saltos de cuerda o pilates puede potenciar aún más los resultados, logrando un vientre más firme y ligero de manera natural.