Kim Shantal pone en práctica lo aprendido en la universidad en la Granja VIP: revela su nivel de estudios

Kim Shantal consintió a sus compañeros después de una noche de fiesta, pues este sábado 15 de noviembre se lució al preparar el desayuno, algo que no desconoce, pues antes de ser viral en las redes sociales estudió Gastronomía, carrera que costeó al trabajar como edecán y bailarina en su natal Tijuana. Conoce un poco más de su vida.

La granjera preparó huevos y jugo verde para todos sus compañeros, quienes algunos de ellos se acomidieron para ayudarle, como lo fue Eleazar Gómez, quien se confrontó con el Patrón. No obstante, la youtuber de 32 años decidió hacer el desayuno sola y eso se lo agradecieron varios.

Kim fue quien le reveló a Alfredo Adame que estudió gastronomía, aunque no terminó la carrera por razones que no mencionó, luego de que el actor le preguntara sobre si había cursado algo relacionado con la preparación de alimentos.

Después del desayuno, varios de los granjeros le agradecieron el gesto a Kim y destacaron lo delicioso que estaban los huevos, para finalmente lavar los trastes sucios y alistarse para salir al exterior a realizar sus diferentes actividades.

@lagranjavipmx ¡Anuncio Importante! 🚨 Esta noche regresa Freddy Show, dicen que esperemos lo inesperado. 😱 Lunes a viernes 9:00 p.m. por #AztecaUNO Domingo La Gala 8:00 p.m. por Azteca UNO. #LaGranjaVIP, transmisión 24/7 en #DisneyPlus experiencia completa. ♬ sonido original - La Granja VIP

Kim Shantal, fuera de la lista de nominados de la quinta semana de la Granja VIP

Los primeros nominados de la quinta semana fueron Eleazar Gómez, Lis Vega y Manola Díez, luego de que el miércoles 12 Fabiola Campomanes se salvara gracias al huevo dorado, al igual que Sergio Mayer Mori.

Por lo anterior, Sergio Mayer salvó a Lis Vega y traicionó a Alfredo Adame, quien a su vez hizo lo propio con César Doroteo, después del primer viernes de doble traición. Así queda la lista de nominados:



Eleazar Gómez Lis Vega Alfredo Adame César Doroteo.

La gala donde conoceremos al quinto eliminado arranca este domingo en punto de las 8 de la noche. Para no perderte ningún segundo de lo que pasa en la Granja VIP puedes consultar las redes sociales o la señal de Azteca UNO.